Polis babanın büyük dramı: Bir beyliğe 2 evlat

T24 - Adana’da, Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi’nde görev yapan 25 yıllık polis memuru Tahsin aydınyurt’un, üniversiteye hazırlanan fanatik Ceyhanspor taraftarı oğlu 19 yaşındaki Kadir aydınyurt, 3 yıl önce babasının beylik tabancasıyla yaşamına son verdi. Kadir’in intiharı polis memuru baba Tahsin, anne Münevver ve kız kardeşi nilüfer’i yıktı. aile bireyleri içine kapanıp, acılarını yaşamaya başladı. Ceyhanspor’un ‘Panzerler’ grubu üyeleri de Kadir’in ölümüyle kahroldu. Panzerler grubu, çok sevdikleri arkadaşları Kadir için Facebook’ta “Seni unutmayacağız, unutturmayacağız. Kalbimizdesin kardeşimiz. Hep omuz omuza olacaktık. neden bırakıp gittin?” yazarak fotoğraflarının yer aldığı bir video bile hazırladı.

Ağabeyini unutmadı

Polis memuru baba Tahsin aydınyurt’un tayini, olayın ardından oğlunun acısını unutabilmesi için yumurtalık İlçesi’ne çıkarıldı ve burada da trafik polisi olarak görev yapmaya başladı. yumurtalık Çok Programlı Lisesi’nde Çocuk Gelişimi Bölümü’nde okumaya başlayan nilüfer ise ağabeyinin yokluğuna bir türlü alışamadı. 10. sınıf öğrencisi genç kız, giderek içine kapandı. Psikolojik tedavi gören nilüfer, sürekli annesi ve babasına ağabeyini özlediğini, onsuz yapamadığını söylüyordu.

Yanına gömüldü

Liseli nilüfer dün odasında, gizlice babasının beylik tabancasını alıp kafasına sıktı. Silah sesi üzerine odaya koşan polis memuru baba Tahsin aydınyurt, kanlar içindeki kızını alıp hastaneye götürdü. ancak nilüfer, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. 3 yıl aradan sonra kızlarının da intihar ederek yaşamına son vermesi, baba ile anneyi bir kez daha kahretti. nilüfer’in cenazesi, Ceyhan İlçesi’ne bağlı Köprülü Köyü’ndeki ağabeyinin mezarının yanına gömüldü.

'Bekleyin biz de geleceğiz'

Kızı toprağa verilirken gözyaşlarına boğulan baba Tahsin Aydınyurt, “İki yavrum beni bırakıp gittiniz. Ben de yanınıza geleceğim bekleyin kuzularım” diye ağlayarak sinir krizi geçirdi. Acılı anne Münevver Aydınyurt ise “Kızım sen de mi bizi bırakıp gittin? Hep ‘Ağabeyimin yanına gideceğim’ diyordun, işte gittin. Cennetine kavuştun. Bekle yavrum ben de geleceğim” diyerek ağladı. İntihar eden çocuklarından başka çocuğu olmayan acılı çift, yakınları tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı. Liseli Nilüfer’in intiharıyla ilgili soruşturma başlatıldı.