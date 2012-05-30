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Polis artık 65 santimlik 'demir cop' kullanacak

Asayiş polislerince denenecek bu modellerden daha kullanışlı olanı poliüretan copların yerini alacak

30 Mayıs 2012 15:06

 

Polis, asayiş olaylarında suçlulara karşı artık boyu 65 santimetreye kadar çıkan demir cop kullanacak. Bu coplar toplumsal olaylarda kullanılmayacak.
 
Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı'nca deneme amacıyla ilk etapta 6 bin adet sipariş verilen portatif coplar, alüminyum ve çelikten üretiliyor.
 
Katlandığında boyu 20 santimetre olan coplar, halen kullanılan 60-65 santimetre uzunluğundaki poliüretan copların aksine özel kılıfı sayesinde belde kolaylıkla taşınabiliyor.
 
 
İç içe geçebilen 3 metal aksamdan oluşan bu copların uzunluğu açıldığında yaklaşık 60 santimetreyi buluyor.
 
6 bin sipariş verildi
 
ABD ile bazı AB ülkelerinin polis teşkilatlarında da kullanılan, kamuoyunda ''demir cop'' olarak bilinen ''Portatif Coplar'', ilk etapta İstanbul, Ankara ve İzmir'de denenecek.
 
Emniyet Genel Müdürlüğü, farklı modelleri bulunan bu copların vurmalı, burgulu ve butonlu modellerin her birinden 2'şer bin adet sipariş verdi.
 
Vurma, açma kapama sistemli copların, açılması için hızlıca sallamak yetiyor. Kapalı uzunluğu 24, açık uzunluğu ise 66 santimetre olan bu copların ağırlığı 295 gram.
 
Üzerindeki butona basıldığında açılan butonlu modellerin ise kapalı uzunluğu 18, açık uzunluğu 55 santimetre. Bu copların ağırlığı ise 265 gram.
 
Burgulu açma kapama sistemli coplar ise metal aksamlar aksi yönlere çevrilerek açılıyor. Bu copların kapalı uzunluğu 21, açık uzunluğu 53 santimetre, ağırlığı da 265 gram.
 

Toplumsal olaylarda kullanılmayacak

 
Sadece asayiş olaylarında suçlulara karşı kullanılacak bu coplar, Çevik Kuvvet polisine dağıtılmayacak ve toplumsal olaylarda eylem yapan göstericilere karşı kullanılmayacak.
 
Ani bir saldırıya maruz kalan polisin silahına davranmak yerine belinde taşıyacağı bu copla kendini savunması planlanıyor.
 

Olaylı derbi fikir verdi

 
Bu copların kullanımında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan maçın ardından çıkan olaylarda, eli bıçaklı bir kişiye polisin silah doğrultmasının da etkili olduğu belirtiliyor.
 

Sesi de korkutacak

 
Poliüretan coplara göre çok daha dayanıklı olduğu belirtilen copların, açılırken çıkardığı sesten dolayı suçluda psikolojik etki yaratması da hedefleniyor.
 

Ölümcül yerlere vurulmayacak

 
Güvenlik güçlerine bu copların kullanımı konusunda 2 günlük eğitim verilecek. Bu coplarla da poliüretan coplarda olduğu gibi vücudun ölümcül yerlerine vurulmamasına çalışılacak.

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