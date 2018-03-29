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POLİS, ARNAVUT MET KANANİ'NİN İSTANBUL'DAKİ UYUŞTURUCU DEPOSUNU DA BULDU 

  *Depoda yapılan arama polis kamerasında    Haber: Çağatay KENARLI-İSTANBUL DHA Arnavutluk vatandaşı Met Kanani'ye yönelik İstanbul ve Muğla'da düzenlenen operasyonla 1 ton 100 kilo skunk ele geçirilmişti

29 Mart 2018 17:27

 

*Depoda yapılan arama polis kamerasında 
 
Haber: Çağatay KENARLI-İSTANBUL DHA
Arnavutluk vatandaşı Met Kanani\'ye yönelik İstanbul ve Muğla\'da düzenlenen operasyonla 1 ton 100 kilo skunk ele geçirilmişti. Soruşturmayı derinleştiren polis, Kanani\'nin İstanbul\'daki deposunu da buldu. Uyuşturucu yetiştirmek için seraya çevrilen depoda 218 kök hink keneviri, uyuşturucu madde imalatında kullanılan 6 şemsiye, 3 ısıtıcı, 3 vantilatör, 2 hassas terazi, toprağın ısı ve nemini ölçen cihaz, ilaçlama aparatı, havalandırma boruları ele geçirildi.
İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 19 Mart\'ta yurtdışından Türkiye\'ye uyuşturucu madde getiren şüphelilere yönelik yaptığı çalışmalarda liderliğini Arnavutluk vatandaşı Met Kanani\'nin yaptığı şüphelilere İstanbul ve Muğla\'da operasyon düzenlenmişti. Yapılan operasyonda Arnavutluktan deniz yoluyla Muğla\'da bulunan bir yat limanına getirilen piyasa değeri yaklaşık 25 milyon lira olana 1 ton 100 kilo skunk ele geçirilmişti. Operasyonda şebeke lideri Met Kanani, R.D.,R.S. ve B.L.\'nin de arasında bulunduğu Arnavutluk vatandaşları ile T.A., M.M., S.Z., M.G., Y.M., Ç.İ. ve S.U. olmak üzere toplam 11 şüpheli gözaltına alınmıştı. 
Soruşturmayı derinleştiren polis, Arnavutluk vatandaşı Met Kanani ile irtibatı olan 2 kişiyi daha tespit etti. Şüphelileri takip eden polis, Ümraniye\'de bir depoda uyuşturucu yetiştirildiğini ortaya çıkardı. 22 Mart\'ta operasyon düzenleyen polis, Tuncay A. ile Yusuf M.\'yi gözaltına aldı. 

DEPODA SERA KURMUŞLAR
Polis ekipleri deponun uyuşturucu imalatı için seraya dönüştürüldüğünü belirledi. Yapılan aramalarda 218 kök hink keneviri, uyuşturucu madde imalatında kullanılan 6 şemsiye, 3 ısıtıcı, 3 vantilatör, 2 hassas terazi, toprağın ısı ve nemini ölçen cihaz, ilaçlama aparatı, havalandırma boruları ele geçirildi.   
 
MET KANANİ\'NİN İSTANBUL DEPOSU OLDUĞUNU İTİRAF ETTİLER
Gözaltına alınan Tuncay A. ile Yusuf M. sorgulanmak üzere Vatan Caddesi\'nde bulunan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü\'ne getirildi. Şüpheliler emniyette verdikleri ilk bilgiye göre, baskın yapılan deponun Met Kanani\'nin İstanbul\'da bulunan deposu olduğunu söylediği iddia edildi. 
 
2 KİŞİ TUTUKLANDI, 11 ŞÜPHELİNİN EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİ SÜRÜYOR
Emniyetteki işlemleri tamamlanan Tuncay A. ve Yusuf M. tutuklandı. Met Kanani\'nin de aralarında bulunduğu 11 kişinin sorgusu devam ediyor.

OPERASYON POLİS KAMERASINDA
Ümraniye\'de bulunan depoya yapılan baskın polis kameraları tarafından görüntülendi. Polis ekipleri uyuşturucu serasına dönüştürülen depoda arama yapması ve hint kenevirlerini ele geçirmesi görüntülere yansıdı. 
 
Görüntü Dökümü
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POLİS KAMERASI
-Polis ekiplerinin depoya girmesi
-Depoda bulunan uyuşturucu maddeler 
-Ele geçirilen malzemeler 
-Depodan görüntü
-Genel ve detaylar
 
 

 
 

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