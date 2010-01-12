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Yaşam

Polis aramasında penisini düşürdü

Güney Afrika’nın en belalı çete liderlerinden Fadwaan Murphy evine baskın düzenleyen polisin üstünü araması sırasında takma penisini düşürdü.

12 Ocak 2010 02:00

Güney Afrika’nın en belalı çete liderlerinden Fadwaan Murphy evine baskın düzenleyen polisin üstünü araması sırasında takma penisini düşürdü.


Polise direndi

Cape Town’da uyuşturucu trafiğini yöneten “Şişman” lakaplı Murphy (37), iki hafta önce evine düzenlenen operasyonda üstünü aramak isteyen polislere direnip, rüşvet teklif etti. Teklifi geri çeviren polis çete liderinin üzerini arayınca Murphy’nin takma penisi yere düştü. Böylece yıllarca erkek gibi yaşayan Murphy’nin aslında çift cinsiyetli olduğu ortaya çıktı.


Çift cinsiyetli

Murphy baskından sonra kefaletle serbest bırakıldı. Sunday Times Gazetesi’ne verdiği röportajda “Vajinam var. Testislerim de var. Erkek gibi görüyor, erkek gibi konuşuyorum. Ben erkeğim” diyen Murphy, gençliğinde cinsiyet değiştirme operasyonu geçirdiğini söyledi. “Tanrı beni iki cinsel organımla yarattı” diyen Murphy iki kez evlendiğini belirtti.


Üzerinden iki kimlik çıktı

Biri Fadvan adına düzenlenmiş erkek, diğeri de Hilary adına düzenlenmiş kadın kimliği bulunan Murphy’nin cinsiyet değiştirme belgesinin olmadığını söyleyen polis, iki kimliği nasıl aldığını araştırıyor.


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