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Yaşam

POLİS ARAÇLARINA SES KAYDI CİHAZI EDİRNE (A.A)

25 Eylül 2010 16:51

-POLİS ARAÇLARINA SES KAYDI CİHAZI EDİRNE (A.A) - 25.09.2010 - Emniyet teşkilatı teknolojik anlamda, kendisini yenilemeyi sürdürüyor. Modern cihazlarla donatılan ekipler, gelişmiş ülkelerdeki meslektaşlarıyla yarışır hale geldi. Teknolojik yenilikleri takip eden Emniyet Genel Müdürlüğü, trafik ekiplerini ses ve görüntü kayıt özelliklerini taşıyan cihazla donattı. Edirne'de görev yapan trafik ekiplerinin araçlarına da takılan cihazlarla, polis hem vatandaşla arasındaki konuşmaları sesli hem de kural ihlalli yapan sürücüyü görüntülü olarak kayıt altına alıyor. Polis memurlarının göğsünde takılı mikrofon ve verici sayesinde, vatandaşla polis arasındaki diyaloğu kaydeden cihaz, zaman zaman polise ''rüşvet istedi'' suçlamasını yapan art niyetli sürücülerin de maskesini düşürecek. -SES KAYDI, İFTİRAYA KARŞI DELİL OLABİLECEK Kural ihlali yapmasının ardından yakalanan ve ruhsat içinde sundukları ''rüşvetleri'' geri çeviren polislerin bu tavrına sinirlenen bazı art niyetli sürücüler, geçmişte polisi zaman zaman ''rüşvet istedi'' diye suçlayabiliyordu.  Ancak, polis otolarına konan yeni cihazla, konuşmalar kayıt altına alındığı için, trafik polisi ''iftiracı'' sürücüden şikayetçi olabilecek ve ses kaydını mahkemeye de delil olarak sunabilecek. Yaklaşık 50 CD depolama kapasitesi bulunan yeni cihazlar, ses kaydının yanı sıra görüntü de kayıt edebiliyor. Hem polis otosunun içini hem de yolu görüntüleyerek kayıt altına alabilen cihazlar sayesinde, kural ihlali yapan araç sürücüsü hareketli kamera sayesinde yakalanıyor.

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