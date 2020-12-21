Polis aracıyla tur atan İranlı YouTuber, sınır dışı ediliyor

İstanbul'da resmi polis otosuyla tur atan İranlı fenomen Milad Hatamabadi Farahani, Kâğıthane'de gözaltına alınarak sınır dışı talebiyle İl Göç İdaresi’ne teslim edildi.

Bağımsız Milletvekili Ümit Özdağ'ın sosyal medyada tepki göstermesinin ardından dün açıklama yapan İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevili bir polis memurunun açığa alındığını duyurmuştu. Gözaltına alınan Youtube fenomeni Milad Hatamabadi Farahani'nin ise İran'a gönderilmesi için işlem başlatıldı. Farahani'nin, Göç İdaresi'ndeki işlemleri için Pendik Şehit Ozan Özen Ara Sevk Merkezine teslim edildiği belirtildi.

Ne olmuştu?

İstanbul Beyoğlu’nda eylül ayında, Lamborghini otomobilinin kaputunu açıp içindeki karpuzları kilosu 5 liraya satan İranlı Milad Hatamabadi Farahani’nin görüntüleri sosyal medyada gündem olmuştu. Görüntülerin yayınlanmasının ardından polis ekipleri 07 MA 9278 plakalı lüks otomobilin sürücüsü İranlı Farahani’ye 1228 lira idari para cezası uygulamıştı. Otomobil 15 gün süreyle trafikten men edilirken Farahani, polislere "İran'da sosyal medya fenomeniyim. Bu videoyu da sosyal medyada paylaşmak amaçlı çektim" demişti.

Farahani en son 17 Aralık’ta bir polis aracında siren çalarak Boğaz çevresinde gezdiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Farahani’nin 7 Aralık’ta lüks aracının önü kesilerek tehdit edildiğini söyleyip polis merkezine gittiği, olayın da bu ifadenin ardından gerçekleştiği belirtmişti. Farahani’ye, korona virüsü tedbirlerine aykırı hareket etmekten adli işlem yapılmıştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü aracı kullanmasına izin veren polis memurunun görevden uzaklaştırıldığını, hakkında adli ve idari işlem başlatıldığını açıklamıştı. (ANKA)