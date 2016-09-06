Polis aracının çarptığı yaşlı kadın öldü

Tunceli’de zırhlı polis aracının çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti. Kazanın ardından polis ile vatandaşlar arasında gerginlik yaşandı.

Hürriyet'te yer alan habere göre; kaza, merkez Moğultay Mahallesi Behice Boran Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kobra tipi zırhlı polis aracı yolda yürüyen 73 yaşındaki Naciye Özdemir isimli kadına çarptı.

Ambulansla hastaneye kaldırılan Özdemir ise, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti. Polis ile vatandaşlar arasında gerginlik yaşandı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.