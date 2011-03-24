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Polis aracına ateş açıldı

Batman'ın Hasankeyf İlçesi'nde devriye görevi yürüten polis otosuna ateş açıldı...

24 Mart 2011 02:00

T24 - Batman'ın Hasankeyf İlçesi'nde devriye görevi yürüten polis otosuna ateş açıldı. Açılan ateşte 1 polis memuru hafif yaralandı.

Hasankeyf ilçe merkezinde devriye görevine çıkan bir polis otosuna bu akşam saat 18.00 sıralarında henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından açteş açıldı. Açılan ateşte içinde 3 polis memurunun bulunduğu araçta 1 polis hafif yaralandı. Saldırganlar kaçarken, yaralı polis Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Kaçan saldırganları yakalamak için başlatılan operasyonlar sürdürüyor.



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