Polis aracı kaza yaptı: 1 ölü, 7 yaralı

Şanlıurfa'da polis aracı ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kadın öldü, 3'ü polis, 7 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 00.30 sıralarında Şanlıurfa-Suruç karayolunun 34'üncü kilometresinde meydana geldi.

Suruç yönüne giden polis Bölge Trafik Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Remzi Tuğrul yönetimindeki 63 A 5827 plakalı resmi plakalı polis aracı, Onbirnisan Beldesi yakınlarında Şanlıurfa-Gaziantep otoyol girişi yakınlarında karşı yönden gelen 40 yaşındaki Ali Ercan yönetimindeki 63 B 2739 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Ekipler seferber oldu

Çarpışmanın etkisiyle hurdaya dönen araçları gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Kaza yapanların trafik polislerinin olduğunun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ekibi ve itfaiye eri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri otomobilde bulunan Zübeyde Ercan olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirlerken kazada yaralanan polis memurları; Remzi Tuğrul, Saffet Yıldız ve Abuzer Pakaç ile otomobilde bunan Ali Ercan, Dilek Ercan ve isimleri öğrenilemeyen 2 kişiye ilk müdahele olay yerinde yapıldı.

Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Şanlıurfa'daki çeşitli hastanelere sevk edildi.

Kaza nedeniyle karayolu bir süre ulaşıma kapanırken hayatını kaybeden Ercan'ın cesedi çalışmaların tamamlanmasının ardından cenaze aracı ile otopsi için Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.

Emniyet Müdürü ziyaret etti

Kaza haberinin duyulmasının ardından çok sayıda polis memuru da Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne akın ederek meslektaşlarının sağlık durumuna ilişkin bilgi aldı.

Bu arada bazı polis memurları da olası kan ihtiyacına karşın acil serviste hazır bekletildi.

Şanlıurfa Emniyet Müdürü Mehmet Likoğlu da hastaneye gelerek yaralı polis memurlarının sağlık durumuna ilişkin doktorlardan bilgi aldı. Kazada yaralanan polis memurlarından 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.