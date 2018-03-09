Polis aracı kamyonetle çarpıştı: 2 polis yaralı

İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Karabağlar ilçesinde, devriye görevi yapan polislerin içinde bulunduğu resmi araç, kavşakta kamyonetle çarpıştı. Kazada, yan yatan araçtaki 2 polis memuru hafif yaralandı.

Kaza, bugün sabah saatlerinde Yeşillik Caddesi Gediz Kavşağı\'nda meydana geldi. Konak\'tan Karabağlar yönüne seyir halinde olan ve devriye görevi yapan Tekin Aydın yönetimindeki 35 A 75326 plakalı polis aracı, kavşaktan geçerken, Yusuf Ekinci yönetimindeki 06 BP 9125 plakalı kamyonetle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan polis aracı, yana devrildi. Kazayı görenler durumu sağlık ekiplerine bildirirken, çevredeki vatandaşlar araçtaki 2 polisi dışarı çıkardı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından polis memurları Tekin Aydın ve Mustafa Uslan, Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan polislerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kamyonet sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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