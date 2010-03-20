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Yaşam

Polis aracı kaldırıma çıktı: 1 ölü

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, asayiş ekip aracının çarptığı 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

20 Mart 2010 02:00

T24 - İzmir'in Bayraklı ilçesinde, asayiş ekip aracının çarptığı 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Yamanlar semti Kubilay Caddesi'nde seyreden asayiş ekip aracı, kaldırıma çıkarak, 3 kişiye çarptı.

Kazada kaldırımda bulunan Sevilay Yücel (35) olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan ve henüz kimliği belirlenemeyen 2 kişi ise Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Vatandaşların toplanması üzerine, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne bağlı çok sayıda polis kaza yerine geldi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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