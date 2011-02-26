Polis: Alkol markette tezgah altına girecek

T24 - Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (TAPDK) geçen ay yürürlüğe giren son yönetmeliğindeki muğlak ifadelerin denetim elemanlarınca farklı yorumlanmasının ilginç bir örneği dün saat 11.00’de Ankara’da yaşandı.



Dev zincir marketlerden birinin Ankara’daki şubelerinden birine giden polis, “Market içindeki alkol şişelerinin tezgah altına alınması gerekiyor” diye rapor tuttu. TAPDK’nın son yönetmeliğinde böyle bir madde bulunmazken, zincir market bu tutanak için hukuki işlem başlattı.





'Alkol tezgah altına'



Alkollü içeceklerin satış yerleriyle ilgili polis memurları tarafından hazırlanan raporun TAPDK’nın yeni yönetmeliğine uygun olmadığı anlaşılırken, polis memurları tarafından yapılan incelemeden sonra hazırlanan raporda şöyle denildi: “Markette yaptığımız kontrollerde alkollü içeceklerin görülebilen raflarda olduğu ve kolaylıkla müşterilerin alabileceği vaziyette olduğu tarafımızca tespit edilmişti. Mağaza yöneticisi bu tarihten itibaren alkollü içeceklerin tezgah altında, müşterilerin bakıp göremeyeceği hususunda uyarıldı.” Konuyla ilgili olarak inceleme başlattıklarını söyleyen zincir market yetkilileri, “Alkol satış noktalarımız TAPDK’nın yeni yönetmeliğine uygun olarak hazırlandı” dedi.





'Böyle bir madde yok'



Yönetmelikte “Alkol tezgah altında satılacak” diye bir maddenin bulunmadığını dile getiren TAPDK yetkilileri, şunları dile getirdi: “Raporda ‘müşterilerin ulaşamayacağı’ cümlesini kullanmak yanlış. Yönetmeliğin hiç bir maddesinde alkolle ilgili böyle bir düzenleme yer almıyor. Son düzenleme ile alkollü içki satışına ilişkin maddeleri açıkça ortaya koyduk ve soru-cevap bölümüyle de sektörü bilinçlendirdik. Alkolle ilgili böyle bir düzenleme bulunmuyor.”





TAPDK yönetmeliği neleri içeriyor



TAPDK daha önce resmi internet sitesi aracılığıyla muğlak ifadelerle ilgili yaptığı soru-cevap çalışmasında şu bilgilere yer verdi:



Alkollü içkilerin tezgah altına sokulması söz konusu mudur?



- Yönetmeğin hiçbir hükmü teşhiri engeller nitelikte değildir. Aksine, Yönetmeliğin 17 nci maddesinde tek bir teşhir alanında toplanması ve bu alanda firmalar arası adaletsizliğe yol açmayacak şekilde teşhiri zorunlu kılınmıştır.





Bakkal ve büfe gibi satış yerlerinde tütün mamulü ve alkollü içkiler, diğer ürünlerle birlikte satılabilir mi?



- Satılabilir, ancak bu satış diğer ürünlerden ayrı ve her türlü denetime imkân verecek şekilde olmalıdır. (Md.6/1-d) Ancak; tütün mamulleri, çocuklara yönelik olan materyalleler, çocuk dergileri, kitap ve yayınları ile çocuk kıyafetleri, kırtasiye, oyuncaklar ile cips, çikolata, şekerleme benzeri, çocuklar tarafından tüketilen ürünlerle bitişik olan alanlarda satışa arz edilemez. Yanısıra, tüketicilerin alış verişini içeriye girmeksizin yapabildiği büfeler hariç olmak üzere alkollü içkiler, çocuklara yönelik olan her türlü materyallere bitişik alanlarda satışa arz edilemez.



Alkollü içkilerin işyeri dışından görünmesi yasaklanmakta mıdır?



- Hayır. Bu düzenleme tütün mamulleri için getirilmiştir.





