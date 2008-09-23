Polis Akman'ın evini basmış

RTÜK Başkanı Zahid Akman’ın Almanya’daki evinin, kooperatif dolandırıcılığı soruşturması nedeniyle mahkeme kararıyla arandığı, 25 Nisan 2007’deki polis baskınında tutulan tutanağın bir kopyasının, Kanal 7 Avrupa bürosu görevlilerinden Bülent Över’in kızı Ece Över’e teslim edildiği ortaya çıktı.

Deniz Feneri e.V. davasına adı karışan RTÜK Başkanı Zahid Akman’ın Almanya’daki evinin, kooperatif dolandırıcılığı soruşturması kapsamında mahkeme kararıyla arandığı ortaya çıktı. CHP Merkez Yürütme Kurulu üyesi Ali Kılıç’ın Hürriyet ile paylaştığı belgeye göre, Frankurt polisi, Akman’ın yanısıra altı kooperatif yöneticisinin daha evinde arama yaptırdı.

Frankfurt Sulh Ceza Mahkemesi tetkik hakimi Dr.Dürbeck, "Offenbacher and Frankfurter Wohnungsbaugenossenschaft (OWG) adlı kooperatifteki yolsuzluk iddiaları kapsamında arama kararı verdi. Hakim Dr.Dürbeck, Zahid Akman ile kooperatifin diğer yöneticileri Abdullah Özer, Metin Polat, Mahmut Çelik, Kenan Özer, Yasin Özcan ve Mehmet Gürhan’ın da evinin aranması kararını 24 Nisan 2007’de verdi.

Mahkeme kararında bu yöneticilerin evlerinde kooperatif aidat paraları, Deniz Feneri e.V.’nin topladığı bağışlar, Assplan Limited Şirketine aktarılan 176 bin euronun belgeleri ve kooperatifle ilişki içinde olan Has finanstaki aidat paralarıyla ilgili belgelerin aranması istendi. Hakim, aramanın üç gün içerisinde yapılması talimatını verdi.

Mahkeme kararı kapsamında Zahid Akman’ın Kettelerstr 20. 65439 Flörsheim adresindeki evi Frankfurt polisi tarafından 25 Nisan 2007 tarihinde arandı. Polisin saat 10.30’da başlayan araması, dört saat kadar sürerek 14.40’ta bitti.

Arama sonrasında tutulan tutanakta Akman’ın evinin aranma gerekçesi "Alman Ceza Yasası’nın nitelikli dolandırıcılığı tanımlayan 263. madde kapsamında gerçekleşmiştir" biçiminde açıklandı. Frankfurt Sulh Ceza Mahkemesi tetkik hakimi Dr.Dürbeck’in izniyle yapılan arama sırasında Akman’ın evinde, Kanal 7’nin Avrupa bürosunda görevli Bülent Över’in kızı bulunuyordu.

Aramayı yapan polis ekibine Frankfurt Savcılığından Hr. Wieczorrek eşlik etti. Evdeki aramasını sürdüren polis arama tutanağına "13.20’ye kadar aranan kişi eve gelmemiştir" notunu düştü.

14.30’a kadar aramasını sürdüren polis tutanağa son olarak "Aranan kişinin bulunamadığı; bazı belgelere el konulduğu ve el konulan belgelerin ek bir dosya ile mahkemeye tesliminin yapılacağı" notunu düşerek tutanağı sonlandırdı. Arama tutanağının bir kopyası Bülent Över’in kızı Ece Över’e teslim edildi.

Kılıç’ın açıkladığı ve Frankfurt Mahkeme Savcısı Dr. Dürbeck imzasını taşıyan soruşturmayla ilgili izin belgesinde, Akman ve arkadaşları hakkında şöyle denildi:

"Suç işledikleri şüphesiyle zanlı olarak görülen ve şikayet üzerine ceza kovuşturması başlatılan Abdullah Özer, Metin Polat, Yasin Özcan, Zahid Akman ve Mehmet Gürhan, 2003 yılından beri OWG’un sorumlu kooperatif üyeleridirler. Bu kişiler kooperatife gelen yardımı (konut yardımı) almışlardır. Federal Alman Kooperatif yasasının 17. maddesine göre üyelerden topladıkları paraların amaç dışından kullanıldığı yönünde şüphe vardır. Bu bağlamda Deniz Feneri bağışlarının da amacı dışında kullanıldığına dair bilgiler vardır."

Suçun işlendiği şüphesiyle hakkında ceza koğuşturması yürütülen Abdullah Özer, Metin Polat, Yasin Özcan, Zahid Akman ve Mehmet Gürhan’ın onayıyla ASSPLAN Limited Şirketi’ne (Deniz Feneri iddianamesinde adı geçen şirket) 2003 tarihinden itibaren 176 Bin Euro’yu OWG Kooperatifin hesabından aktarmışlardır. Aktarım kooperatif yöneticisi Mahmut Çelik tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu anlamda kara para aklandığı şüphesi vardır. Aynı zamanda ASSPLAN yöneticileri OWG kooperatifine üye kaydetmek için çalışmışlardır."