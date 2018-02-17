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Polis Akademisine yerleşen 54 şüpheli hakkında 33 ilde gözaltı kararı 

  ANKARA (DHA) - ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2012 yılında yapılan Polis Akademisi Giriş sınavına ilişkin yapılan açıklamada, "2012 yılında yapılan Polis Akademisi Giriş sınavında FETÖ silahlı terör örgütü üyelerinin yazılı sınav öncesinde s

17 Şubat 2018 15:14

 

ANKARA (DHA) - ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2012 yılında yapılan Polis Akademisi Giriş sınavına ilişkin yapılan açıklamada, \"2012 yılında yapılan Polis Akademisi Giriş sınavında FETÖ silahlı terör örgütü üyelerinin yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişerek sınav sorularını örgüt üyelerine verdiklerinin tespiti üzerine, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma ve Kamu Kurumu Zararına Dolandırıcılık suçlarından, yürütülen soruşturma kapsamında,  sınav sorularını önceden ele geçirerek Polis Akademisine yerleşen 54 şüpheli hakkında 33 ilde 17/02/2018 tarihinden itibaren gözaltı kararı verilmiş olup, gözaltı kararı verilen FETÖ şüphelilerinin işlemleri devam etmektedir\" denildi. 

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