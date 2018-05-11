T24 LogoT24 Logo
Gündem

Polis Akademisi sınav sorularının sızdırılmasıyla ilgili 21 gözaltı kararı

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA) - ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 2012 yılında yapılan Polis Akademisi Giriş Sınavı sorularının FETÖ/PDY üyelerince sızdırılmasına ilişkin yürütülen soruşturmada, 21 kişi hakkında gözaltı kararı verildi

11 Mayıs 2018 14:09

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA) - ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca 2012 yılında yapılan Polis Akademisi Giriş Sınavı sorularının FETÖ/PDY üyelerince sızdırılmasına ilişkin yürütülen soruşturmada, 21 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca Polis Akademisi\'ne yerleşen öğrencilere \'mahrem abilik\' yapan, bir kısmının örgütün şifreli haberleşme programı \'ByLock\'u kullandığı belirlenen 21 kişiye yönelik operasyon başlatıldı. Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, operasyon kapsamında Ankara dahil 13 ilde gözaltı kararı verildiği belirtilerek, şöyle denildi: 
\"2012 yılında yapılan Polis Akademisi Giriş sınavında FETÖ silahlı terör örgütü üyelerinin yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişerek sınav sorularını örgüt üyelerine verdiklerinin tespiti üzerine, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma ve Kamu Kurumu Zararına Dolandırıcılık suçlarından, yürütülen soruşturma ile ilgili olarak, sınav sorularını alarak Polis akademisine yerleşen toplam 269 şüpheli öğrenci hakkında daha önce işlem yapılmış ve haklarında kamu davası açılmıştı. Devam eden soruşturma kapsamında sınav sorularını sınav öncesinde veren, soruların verilmesine aracılık eden, Polis Akademisine yerleşen öğrencilere mahrem abilik yapan ve bir kısmının da Bylock kullandığı tespit edilen 21 şahsa yönelik Ankara dahil 13 ilde gözaltı kararı verilmiş olup, gözaltı kararı verilen FETÖ şüphelilerinin işlemleri devam etmektedir.”

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ARSLANANKARA DHAANKARA Cumhuriyet BaşsavcılığıPolis Akademisi Giriş SınavıFETÖPDYAnkara Cumhuriyet Başsavcılığı Polis AkademisiBaşsavcılıkAnkaraPolis Akademisi GirişFETÖFETÖPDY Silahlı TerörOlmaKamu Kurumu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

ABD’de bir ilk! Türkiyeli emniyet müdürü göreve başladı; Kur'an-ı Kerim'e...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

Van'daki çığ felaketinde iki günde 38 kişi hayatını kaybetti...

Sabiha Gökçen'de yolcu uçağı inişte parçalandı; 3 kişi öldü, 179...

Sabiha Gökçen'de parçalanan uçağı kurtarma ekipleri ve kontrol kulesi arasındaki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24