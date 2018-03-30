Polis Akademisi operasyonu: 24 ilde 46 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2012 yılında yapılan Polis Akademisi Giriş Sınavı'yla ilgili yürütülen 'FETÖ' soruşturması kapsamında 46 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.Savcılığın talimatıyla harekete geçen güvenlik güçleri, şüphelilerin yakalanması için Ankara merkezli 24 ilde operasyon başlattı.

Savcılık açıklamasında, şüphelilerden birinin halen tutuklu olduğu, gözaltı kararı verilen şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

2012'de Polis Akademisi giriş sınavındaki usulsüzlüklere ilişkin soruşturma kapsamında toplam 269 şüphelinin belirlendiği ifade edilen açıklamada, bu son kararla hakkında işlem yapılmayan örgüt üyesi kalmadığı bildirildi.

Öte yandan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 'FETÖ' soruşturmaları kapsamında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın 2011 yılında yapılan müfettiş yardımcılığı sınavını, soruları önceden ele geçirerek kazandıkları tespit edilen 35 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi, 13 şüpheli gözaltına alındı.