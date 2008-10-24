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Yaşam

Polis akademisi affın içinde

Öğrenci affının kapsamı genişletildi: Polis Akademisi de kapsama alındı.

24 Ekim 2008 03:00

Öğrenci affının kapsamı genişletildi: Polis Akademisi de kapsama alındı.

Kamuoyunda öğrenci affı olarak bilinen Yükseköğretim Kanunu'nda değişiklik öngören kanun tasarısının görüşmelerine, Meclis Genel Kurulu'nda devam edilirken, verilen önergeyle affın kapsamı genişletildi. Buna göre, TSK'ya bağlı okulların yanı sıra polis akademisi ve bağlı yükseköğretim kurumlarında ön lisans ve lisans düzeyinde öğrenim görürken okullarıyla 7 Haziran 1995 tarihinden kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar ilişiği kesilenler de aftan yararlanabilecekler.

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