Polis-Adliye muhabirliği nasıl yapılıyor, nasıl yapmalı? P24'ün gazetecilik atölyeleri bugün Sivas'ta

Başkanlığını Hasan Cemal'in yaptığı Bağımsız Gazetecilik Platformu P24'ün Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi ile işbirliği içinde düzenlediği "Nasıl Yapılıyor-Nasıl Yapmalı" başlıklı gazetecilik atölyeleri bugün (26 Şubat 2015) Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi binasında yapılacak.

Moderatörlüğünü T24 Genel Yayın Yönetmeni Doğan Akın'ın yapacağı atölyede yargı muhabirliği alanındaki haber ve kitaplarıyla bilinen Milliyet muhabiri Kemal Göktaş ve Radikal muhabiri İsmail Saymaz birer sunum yapacaklar.

İsmail Saymaz, Türkiye'de "polis-adliye muhabirliğinin nasıl yapıldığını" örneklerle anlatacak.

Kemal Göktaş, hukuk eğitimi de almış bir gazeteci olarak, "polis-adliye muhabirliğinin nasıl yapılması gerektiği" konusundaki önerilerini paylaşacak.

Atölye, soru/cevap/tartışma bölümünün ardından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencilerine yarışma için bir metin-haber konusu önerilmesiyle sona erecek.

P24'ün polis-adliye muhabirliğine ilişkin gazetecilik atölyesi, öğrencilerin yanı sıra gazetecilerin katılımına da açık. Atölyeye katılmak isteyen gazetecilerin e-mail ile metyen66@gmail.com adresine başvuruda bulunmaları gerekiyor.