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Polis adaylarına 'nikâhsız aşk' yasağı

Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) başvuru şartları arasında, "Herhangi bir kadınla veya erkekle nikahsız olarak birlikte yaşıyor olmamak" şartı da yer alıyor

31 Ağustos 2012 16:33

Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM), eğitime alacağı 2 bin 830 polis adayında 'herhangi bir kadın veya erkekle nihaksız olarak birlikte yaşıyor olmama' şartı arıyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü, polis meslek eğitimi için bu yıl 2 bin 700'ü erkek 130'u kız toplam 2 bin 830 öğrencinin alınacağını duyurdu.

12. dönem polis meslek eğitimine alınacak öğrenci adaylarının 3 Eylül - 21 Eylül 2012 tarihleri arasında eğitim şube müdürlükleri'ne müracaat etmeleri istendi.

2011-2012 yılları Kamu Personel Seçme Sınavlarının birinden (KPSS P3) 60 ve üzeri puan alan ve en az 4 yıllık yüksek öğretim kurumlarından mezun olan T.C. vatandaşı herkes aday olabilecek.

Adayların, Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) başvuru şartları arasında, "Herhangi bir kadınla veya erkekle nikahsız olarak birlikte yaşıyor olmamak" şartı da yer alıyor.

Bunun şayet aday evliyse eşinde de aranacağı ifade ediliyor.Ayrıca adaylarda başvuru öncesi ve sırasında genelev, birleşme yeri, randevu evi, tek başına fuhuş yapılan mesken ve bu gibi yerlerde aracılık, bekleyicilik ve benzeri bir meşguliyeti bulunmamak, fuhuş, kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde sebebi ile hakkında herhangi bir adli ve idari soruşturma veya koğuşturma devam ediyor olmamak şartları da aranıyor.

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