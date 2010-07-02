Polis adaylarına müjde!

T24-

"GÜVENLİK ÜNİVERSİTESİ KURULACAK"

Polis Akademisi’nin önümüzdeki yıldan itibaren Güvenlik Üniversitesi olarak hizmet vermesi yönünde çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Atalay, Polis Akademisi’nin üniversite statüsüne kavuşturulmasının kurumu daha prestijli hale getireceğine işaret ederek, amaçlarının güvenlik stratejileri üreten modern bir üniversite haline getirmek olduğunu belirtti. Buranın bir çatı görevi görmesini ve bütün polis teşkilatının çalışmalarını organize etmelerini istediklerini söyleyen Atalay, “Bakanlık olarak önemli çalışmalarımızın hepsinde polis akademisinin katkısını almaya çalıştık. Burada birikim olduğunun farkındayız, buradaki birikim kullanılmamış, bakanlığın yürüyen işlerinde değerlendirilmemiş. Güvenlik alanında hem düşünce ve teorik planda hem de yürüyen işler alanında daha fazla katkı bekliyoruz.” diye konuştu.

Bakan Atalay, polis merkezlerini modern hale getirdiklerine de işaret ederek, kötü ve işkence muamele yapana acımadıklarını kaydetti. Nezaharethanelerin kameralı hale getirildiğini söyleyen Atalay, 2010 yılın ilk altı ayında güvenlik birimlerimizle ilgili işkence ve kötü muameleden dolayı dava açılmadığını kaydetti.

"30 BİN POLİS ALINACAK"

Bu yıl için üniversite mezunu 30 bin polis alacaklarını söyleyen Atalay, Meclis’te kabul edilen yasayla başpolislik ve kıdemli polislik uygulamasının başlayacağını kaydetti. Bu düzenlemeyle polislerin emeklilik yaşının 3 yıl geriye atarak 55 olacağını ifade eden Atalay, yönetici sayısındaki polis sayısını artacağını söyledi.

Atalay, konuşmasının sonunda ise yeni mezunlardan Polis Etik Kuralları'na uymalarını istedi. Polis Etik Kuralları’nın kendilerinin anayasası olduğunu ifade eden Atalay, burada odağa konulan insanlar olduğunu, insanların özgürlük ve güvenlik dengesi kurulmasına dikkat etmelerini istedi.

Polis Akademisi’nin 65. döneminde 324 öğrenci mezun oldu. Mezunların 46'si yabancı uyruklu öğrencilerden oluştu. Bakan Atalay'dan önce Emniyet Genel Müdürü Oğuz Kağan Köksal ve Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Zühtü Arslan konuşma yaptı.

