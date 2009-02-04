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Yaşam

Polis adayları zehirlendi

Sarıyer'deki Adile Sadullah Mermerci Polis Meslek Yüksek Okulu'ndaki 21 öğrenci, yedikleri yemekten zehirlendi

04 Şubat 2009 02:00

Sarıyer Gümüşdere Köyü'ndeki Adile Sadullah Mermerci Polis Meslek Yüksek Okulunda yedikleri yemekten zehirlenen 21 öğrenci hastanede tedavi altına alındı.

Okulda baş dönmesi, mide bulantısı ve kusma şikayetleri görülen öğrenciler, çağrılan ambulanslarla Sarıyer Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Burada ilk müdahaleleri yapılan 21 öğrenci, daha sonra Şişli Etfal, Okmeydanı ve Taksim eğitim ve araştırma hastanelerine sevk edildi. Yapılan kontrollerde öğrencilerin, yedikleri yemekten zehirlendikleri belirlendi.

Sabah saatlerinde de 5 öğrencinin aynı şikayetlerle hastaneye başvurduğu öğrenildi.
Tedavileri süren öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

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