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Politika

Polis adayları topluca seçmen yazdırıldı

Ereğli'de polis meslek yüksekokulunun öğrenci yurdunda kalan 360 polis adayının okul yönetimi tarafından topluca seçmen yazdırıldığı ortaya çıktı

06 Aralık 2008 02:00

Ereğli'de polis meslek yüksekokulunun öğrenci yurdunda kalan 360 polis adayının okul yönetimi tarafından topluca seçmen yazdırıldığı ortaya çıktı.

Konya’nın Ereğli İlçesi’nde ‘Yurt Sokak No:15’ adresinde 360 seçmenin kayıtlı görünmesi ortalığı karıştırdı.
Ev gösterilen adresin Polis Meslek Yüksekokulu’nun Öğrenci Yurdu olduğu, polis adaylarının okul yönetimi tarafından topluca Nüfus Müdürlüğü’ne götürülüp seçmen yazdırıldığı ortaya çıktı.

CHP’li milletvekili İsa Gök, kaydın İçişleri Bakanlığı’nın ısrarıyla yapıldığını öne sürürek, Konya İl Seçim Kurulu’na itiraz ettiklerini belirtti.

Muhtar Cumhur Yaman, seçmen listelerini askıya çıkarırken, 360 seçmenin yazılı olduğu ancak bugüne kadar hiç bilmediği ‘Yurt Sokak No:15’ adresiyle karşılaştı. Sokağı araştıran Yaman, mahelle yakınında bulunan Polis Meslek Yüksekokulu Öğrenci Yurdu’na ulaştı. Yaman, yurtta kalan 360 polis adayı öğrencinin, seçmen listelerine itirazlar başlayınca okul görevlileri tarafından topluca Nüfus Müdürlüğü’ne götürülerek kaydedildiğini öğrendi.
AKP Grup Başkanvekili Bekir Bozdağ ise “Bu genel uygulama, yurtlarda kalanlar kaydedilebilir” dedi.

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