Polis adayları 'suçlu eş' müjdesi; 1 yıldan fazla hapis cezası olmaması şartı Anayasal suçlar dahil kaldırıldı

Polis adaylarının eşlerinin, bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkum olmaması şartı kaldırıldı. İçişleri Bakanlığı'nın yeni yönetmeliğine göre, daha önce devletin güvenliğine, Anayasal düzene karşı suç işleyenlerle, rüşvet, kara para aklama, kaçakçılık yapanlarla evli olan adayların da polis olmasında engel kalmadı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni yönetmelikte polis adaylarının eşleriyle ilgili düzenleme yapıldı.

Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliği’nin 8. maddesindeki “Adayın kendisinin ve evli ise eşinin;” ibaresi yürürlükten kaldırıldı.

Kaldırılan kısımda, polis adayının eşinin kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmaması öngörülüyordu.

Kaldırılan şartlar

Ayrıca aynı maddede, polis adayı eşinin şu suçlardan mahkumiyetinin olmaması aranıyordu:

Devletin güvenliğine karşı suçlar,

Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,

Zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma,

Hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma,

Edimin ifasına fesat karıştırma,

Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama,

Kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar.

Polis adayı eşlerinin bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturmanın öznesi olmaması da bekleniyordu.



Bu suçlardan dolayı uzlaşmış olunması da kabul edilmiyordu. Ayrıca adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olması şartı da kaldırıldı.

Yönetmelikteki şu şartlar da yeni düzenlemeyle kaldırıldı: "Genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak"