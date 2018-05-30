Polis adayından mezuniyet töreninde evlilik teklifi

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA) - KIRIKKALE Polis Meslek Yüksek Okulu\'nun 9’uncu dönem mezuniyet töreninde 461 öğrenci mezun oldu. Törende polis adayı Emrah Ersan, kız arkadaşı Tuğba Karıncalı’ya arkadaşlarının da desteğiyle evlenme teklifinde bulundu.

Kırıkkale Polis Meslek Yüksek Okulu\'nun 9’uncu dönem mezuniyet törenine Vali Mehmet İlker Haktankaçmaz, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Selami Arslan, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu, Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürü Selçuk Doğuş, il müdürleri ve öğrencilerin aileleri katıldı. Törende konuşan Selçuk Doğuş, \"Polis adaylarımızın görevini yerine getirirken, hiçbir odaktan emir ve talimat almayacağınıza inancım tamdır. Bu duygu ve düşüncelerle sizleri yeni görev yerlerinize uğurlarken, başta devletimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bu ülke için fedakarlıkların en büyüğünü yaparak, canlarını feda eden şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Gazilerimizi saygıyla anıyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun\" dedi.

Vali Haktankaçmaz ise törende, \"Meşakkatli bir eğitimden sonra bugün mezun olmaya hak kazandınız. Tabi verdiğiniz emeğin karşılığı, döktüğünüz göz nuru ve alın terinin karşılığı ne kadar mutlu olsanız azdır; ama en az sizler kadar hatta sizlerden fazla bugün gururlu ve mutlu olan kişiler var. Birazdan tören bittikten sonra Türkiye’nin dört bir yanına görev yapmak üzere dağılacaksınız. Görevinizi yaparken, ilk başta ben de dahil olmak üzere bütün bu milletin fertleri olarak yetişmemizde, bizlere bu imkanları sağlayan, kıt imkanlarıyla boğazından kesip, bu güzel tesisleri bugüne kadar okuduğumuz bu okulları yapanlara teşekkür ediyoruz\" diye konuştu.

461 polis adayının mezun olduğu törende dereceye girenlere ödül verilmesinin ardından ant içildi ve kepler fırlatıldı.

EVLENME TEKLİF ETTİ

Kırıkkale Polis Meslek Yüksek Okulu\'ndan mezun olan polis adayı Emrah Ersan ise törene gelen kız arkadaşı Tuğba Karıncalı\'ya sürpriz yaparak, evlenme teklifinde bulundu. Ersan\'ın arkadaşlarının açtığı pankartın ardından havai fişekler patlatıldı. Emrah Ersan, şaşkınlık yaşayan Tuğba Karıncalı\'ya evlilik teklif etti. Teklifi kabul eden Karıncalı, Ersan\'a sarılınca törendekiler mutlu çifti alkışladı. Çok şaşırdığını belirten Tuğba Karıncalı, \"Çok teşekkür ediyorum. Hiç beklemiyordum. Çok şaşkın ve mutluyum\" derken, Emrah Ersan ise \"Burada beni yalnız bırakmayan devrelerime ve değerli misafirlere çok teşekkür ediyorum. Tuğba’yı çok seviyorum. Teklifimi kabul ettiği için çok mutluyum\" diye konuştu.



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