Polis, Adana'da uyuşturucu çetelerine baskına böyle gitti

Adana'da sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 16 kişi gözaltına alınırken 98 kilo esrar, çelik yelek ve Thomson marka otomatik tabanca ele geçirildi

Narkotimler, merkez Seyhan ve Yüreğir ilçelerinin Onur, Ova, Yenibey, Akıncılar ve Çamlıbel mahallelerinde 5 ayrı operasyon gerçekleştirdi. Ellerinde uzun namlulu silahlar ve çelik yelekli olarak sokağa giren timleri gören torbacılar, üzerlerindeki uyuşturucu paketlerini atarak kaçmak istedi. Kaçan zehir satıcılarının peşine düşen Narkotimler, havaya ateş açtı. Ekipler, 16 torbacıyı yakaladı.

Narkotik köpeği Koko ile yapılan aramalarda ise toplam 98 kilo esrar, 185 uyuşturucu hap, çelik yelek, biri Thomson marka otomatik 2 tabanca ve 4 bin 500 TL ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiası ile gözaltına alınan 16 torbacıdan 11'i çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.