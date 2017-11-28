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Polis, 'Adana Merkez Patlıyor Herkes' şarkısını söyleyenin peşinde

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA) - ANKARA merkezli başlatılan operasyonda sosyal medya hesaplarından uyuşturucuyu övücü ve özendirici paylaşım yapanlara yönelik 29 ilde eş zamanlı düzenlenen narkotik operasyonlarının Adana ayağında 6 kişi yakalandı

28 Kasım 2017 15:43

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA) - ANKARA merkezli başlatılan operasyonda sosyal medya hesaplarından uyuşturucuyu övücü ve özendirici paylaşım yapanlara yönelik 29 ilde eş zamanlı düzenlenen narkotik operasyonlarının Adana ayağında 6 kişi yakalandı. Polis, \'Adana merkez patlıyor herkes\' şarkısıyla video paylaşım sitelerinde rekor izleyici sayısına ulaşan Ramazan A.\'yı da yakalamak için çalışma başlattı.
Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Daire Başkanlığı ile Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından başlatılan operasyonda 81 kişiyi yakalama kararı çıkarıldı. Adana\'daki operasyona, göreve giderken kendi kullandığı motosikletle taksiye çarpıp şehit olan polis memuru Arda Can\'ın adı verildi. Sabah erken saatte belirlenen adreslere operasyon yapan polis, 6 kişiyi yakaladı.
Sosyal medya hesaplarında uyuşturucuyu övdüğü iddia edilen 6 kişi sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Operasyonda sosyal medyada çok izlenenler arasında bulunan ve sözleri ile uyuşturucuyu övdüğü ve özendirdiği belirtilen, \'Adana Merkez Patlıyor Herkes\' şarkısını söyleyen Ramazan A.\'yı yakalama çalışmaları sürüyor. Ramazan A.\'nın söylediği şarkının video paylaşım sitelerinde 43 milyondan fazla izleyici sayısına ulaştığı görüldü.

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