-POLİS 65 ÇOCUĞU SÜNNET ETTİRDİ İSTANBUL (A.A) - 21.06.2011 - İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan polis memurlarının çocukları, düzenlenen şölenle topluca sünnet ettirildi. İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın ile eşi Nurten Tülay Çapkın'ın organize ettiği ''14. Emniyet Mensupları Çocukları Toplu Sünnet Şöleni'', Kemal Özkan Sünnet Sarayı'nda gerçekleştirildi. Emekli imam Ziya Aykut'un Kur'an-ı Kerim okumasıyla başlayan şölene, İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın da katıldı. Sünnet olmayı bekleyen çocuklarla ilgilenen ve bazıları ile sohbet eden Çapkın, bu yıl 14'üncüsünü düzenledikleri toplu sünnet şölenlerinin, eğlencesi ve zenginliğiyle çocuklarda iz bıraktığını söyledi. İstanbul'da 38 bin emniyet mensubu bulunduğunu, aileleriyle birlikte hesap edildiğinde bu rakamın küçük bir ilin nüfusuna denk geldiğini ifade eder Çapkın, her yıl ortalama 100 çocuğu sünnet ettirdiklerini kaydetti. Çapkın, konuşmasının sonunda her yıl polis çocuklarının sünnetini ücretsiz üstlenen sünnetçi Kemal Özkan, oğlu Murat Özkan ve kardeşi Tahsin Özkan'a teşekkür plaketi verdi. İstanbul Emniyet Müdürü Çapkın, daha sonra Bahçelievler Kocasinan Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliğinde görevli polis memuru Fatih Saçar'ın oğlu Furkan Saçar'a kirvelik yaptı. Çapkın, sünnet hediyesi olarak çocuğa, üzerinde Atatürk resmi bulunan madalyon hediye etti ve çeyrek altın taktı. Çapkın, sünnet olan 65 çocuk ve aileleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi. Bu arada, çocuklar sünnet olmayı beklerden müzik eşliğinde dans etti. Palyaço gösterisini izleyen çocuklar, gönüllerince eğlendi. Çapkın, şenlikten ayrılırken basın mensuplarının, borsada manipülasyon yapıldığı iddiasına ilişkin operasyona ilişkin soruya, ''Söyleyebileceğimiz çok şey yok. Daha sonra bilgiler verilir. Şu anda daha yeni'' yanıtını verdi.