Polis 4 bin zili 'çalıp, kaçtı'

T24 - Adana Emniyet Müdürlüğü, hırsızlık olaylarına karşı vatandaşların dikkatini çekebilmek için 4 bin kişinin apartman girişindeki zilini çalarak, kapıyı açıp açmayacaklarını test etti.





Kentte 2006’da pilot bölge olarak faaliyet geçirilen Toplum Destekli Polislik (TDP) Şube Müdürlüğü, eski bekçilik gibi "mahallenin polisi" kavramını yeniden oturtarak, hem sorumluluk alanlarındaki bölgeleri daha güvenli ve huzurlu hale getiriyor, hem de halkın ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor.



TDP ekipleri, evlerden hırsızlık olaylarını azaltabilmek, vatandaşın duyarlılığını ve güvenlik önlemlerini artırabilmek amacıyla çeşitli yöntemlere başvuruyor.



Ekipler son olarak vatandaşların, apartman veya daire kapılarını zili her çalana açıp açmadıklarını denemek için, sokağa çıktı. 90 polis, sorumluluk alanlarındaki mahallelerde 300 apartmanı ziyaret ederek, kapı zillerine teker teker bastıktan sonra ayrıldı. "Zil uygulaması" sonucu 4 bin kişiden 2 bin 23’ü, zili çalanın polis olduğunu bilmeden kapılarını açtı. Zilleri çalınanlardan 572’sinin ise evde olmadığı belirlendi.



Apartman zilleri çalınan vatandaşlardan bazıları her hangi bir şey sormadan kapıyı açarken, bazıları "kim o?" sorusunu yöneltti. Ancak, bunların da çoğu, "tüpçü, sütçü, sucu, elektrikçi, bakkal" diyen polise ikinci bir soru yöneltmeden kapılarını araladı.





"Kim o" sorusuna "hırsızım" karşılığı alınmasına rağmen



Ekipler, Yeşilyurt Mahallesi’ndeki Evren Sitelerinde ise akıllara durgun verecek bir durum ile karşılaştı. Apartmandaki vatandaşların yüzde 90’ının kapıyı açtığını gören ekip, son olarak çaldıkları bir zilde "kim o?" sorusuna "hırsızım" diye cevap verdi. Bu cevap karşısında polisten yardım istenileceğini düşünen ekip, kapının açılmasıyla şaşkınlık yaşadı. Bunun üzerine kapıyı açan daire ile görüşen ekipler, 17-18 yaşlarında bir gençle karşılaştı. İsmi açıklanmayan genç, "Üniversiteye hazırlanıyorum, bu nedenle çok dalgınım. Dediğinizi tam olarak anlamamıştım" diye savunurken, polisler kendisinin ve komşularının güvenliği için daha dikkatli davranması konusunda uyarıda bulundu.





İkinci kez zilleri çaldılar



Emniyet Müdürü Mehmet Salih Kesmez, uygulama sonucunda çok sayıda vatandaşın hırsızlık olaylarına karşı bilinçsiz hareket ettiğini belirlenmesi üzerine, aynı dairelere yeniden uygulama yapılması talimatını verdi.



TDP ekipleri, ikinci kez sokağa yönelerek, kapıları bir kez daha çalmaya başladı. Adresleri belirli 4 bin kapı zilinin yarısına ilişkin uygulamayı bu hafta içinde tamamlamak için çaba sarf eden ekipler, Güzelyalı Mahallesi’ndeki uygulamalarında bu kez daha az kişinin sorgusuz kapıyı açtığını belirledi.



Bununla yetinmeyen ekipler, tek tek daireleri ziyaret ederek, uyarı broşürleri dağıttı.





Uyarılar



Ekiplerin dağıttığı broşürlerde, ev sahiplerinin her zilde yakınlarının geldiğini düşünmemeleri gerektiği uyarısında bulunularak, şu ifadelere yer verildi.



"Çocuklarınıza kapıyı açtırmayın. Size gelmeyen kişilere kapıyı açmayın. Kapı zillerinin üzerine ismin ilk harfi ve soy ismin tamamı yazılmalı. Siz evde yokken evinizi kollayacak olan komşularınızdır. Çevrenizde olup biten olaylara duyarsız kalmayın. Apartmanınızın merdiven boşluğunda veya evinizin etrafında gördüğünüz şüpheli şahısları 155 Polis İmdat’a bildirin. Mahalle polisinizi tanıyın ve çevrenizdeki şüphelendiğiniz olayları paylaşın. Komşularınızın uzun süreli yokluklarında posta kutusunda zarfların birikmemesini sağlayın. Taşındığınız evin kapı kilitlerini değiştiriniz. Evden çıkarken kapı ve pencerelerin açık bırakmayınız. Kapı kolu ile kapatılan kapılar güvenli değil, iyice kilitleyin. Kapınıza evde olmadığınızı belirten notlar asmayın."



Emniyet Müdürü Kesmez, uygulamayla vatandaşın duyarlılığını artırmayı amaçladıklarını vurguladı.



Çok sayıda vatandaşın halen bilinçsiz şekilde kapılarını tanımadıkları kişilere açtığını anlatan Kesmez, şöyle konuştu.



"4 bin evin kapı ziline basıldı. Butonu basılır basılmaz hemen kapılar açılıyor. Tekrar bu evlere arkadaşlarımızı gönderiyoruz. Halen ders almayanlar unutmasın ki üçüncü seferdeki polis olmayabilir. Lütfen sorun, bakın. ’Polis’ bile diyebilirler. İyice emin olmadan kapınızı açmayın. Israrla kapıyı çalmaya devam ederse, 155’i arayın. Biz gelir bakarız, yorulmayız. İstiyoruz ki hiç bir vatandaşımızın burnu bile kanamasın. Diyafonlu kapı sistemleri takarsak, birçok suçu önleriz."