Polis, 3 ton esrarı ateşe verdi; vatandaşlar ‘kafayı buldu’

Endonezya’nın Batı Jakarta bölgesindeki bir kasaba olan Palmerah polisi yaptığı operasyonlarda 3,3 ton marijuana (esrar) ele geçirdi. Ele geçirilen esrarı imha etmek isteyen polis, kasabanın kırsal bölgesinde bu esrarı ateşe verdi. Rüzgar yüzünden kasabaya savrulan esrarın dumanları yüzünden kasabalılar ‘kafayı buldu.’

Dailymail'in haberine göre, gazetecilerin de içinde bulunduğu topluluk, kasabanın sağlık birimlerine “baş dönmesi”, “baş ağrısı” gibi şikayetler veya 'kafayı bulmuş' olarak başvurdu.

Kendisini maske takarak dumanlardan koruyan polis, insanları bu dumanların çevredekiler üzerinde yaratabileceği etkiler konusunda uyarmayı unuttu.

11 Mart'ta yaşanan olayın fotoğrafları dünya gündeminde paylaşılmaya başlandı.