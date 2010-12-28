Polis 2008'deki yazıyı unutmuş!

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İl emniyet müdürü sordu



Müşavirlik yanıtladı



Emniyet Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliği, 2008’deki bu yazıyla teşkilatı bilgilendirmiş. Milliyet gazetesinde yayımlanan haber şöyle:Emniyet Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliği’nin 2008’te, çocukların aileleriyle birlikte içkili restoranlara gidebileceği, buraların, bar, pavyon, gazino, meyhane gibi içkili yerlerden olmadığı görüşünü açıkladığı ortaya çıktı. Ankara Çayyolu ve Aydın’daki bir alışveriş merkezindeki restoranlara, ailelerinin yanında giden çocukların kimliklerinin alınarak, işyerlerine ceza yazılmasının ise oluşturulan bu görüşe rağmen gerçekleştirildiğini anlaşıldı.Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Çocuk Şube Müdürlüğü sivil ekiplerinin Çayyolu’ndaki içki servisi de yapılan et lokantasına giderek, ailelerin yanındaki çocuklar için “ailesine teslim edilmiştir” şeklinde tutanak düzenlemesi büyük tepki yaratmış, Ankara Emniyeti, uygulamanın yasal ama gereksiz olduğunu belirterek, ceza yazılan işletme sahiplerinden özür dilemişti. Ancak hemen ardından, Aydın’daki bir alışveriş merkezinde de polisin aynı uygulamayı yaptığının açığa çıkması, kamuoyunda büyük tepki yaratmıştı.Ankara Valiliği olayla ilgili inceleme başlatırken, Aydın Emniyet Müdürlüğü ise uygulamayı savundu. Bu olayların kamuoyunda yarattığı tepkiler sürerken, emniyet teşkilatına hukuki görüşler veren Emniyet Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliği’nin 2008’de bu konuda bir değerlendirme yaparak teşkilata duyurduğu ortaya çıktı. 2008’deki değerlendirmenin, içkili restoranlara çocukların da gidebileceği, bunun ceza gerektirmediği yönünde olduğu, Ankara ve Aydın’daki uygulamaların ise buna rağmen yapıldığı anlaşıldı.Milliyet’in elde ettiği yazıya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliği, 2008’de bir il emniyet müdürlüğünce yöneltilen soruya yanıt verdi. İl emniyet müdürlüğünün yazısında, şu soru yer aldı:“Niteliği içkili lokanta olan işyerinde, yemek ihtiyacını karşılamak üzere yaşı küçük çocuğun velisi ile birlikte içkili lokantada tespit edilmesi halinde içki servisi açılmamışsa, işyeri sahibi hakkında idari para cezası yazılıp yazılmayacağı, yaş sınırı hakkında açıklayıcı bir bilgi bulunmadığından Turizm Belgeli İşletmelerde olduğu gibi küçük yaşta çocukların veli veya vasisi ile birlikte içkili yerlerde bulunup bulunmayacağı...”Hukuk Müşavirliği, 292 sayılı yazıyla verdiği görüşte, Polis Vazife ve Selahiyetleri Yasası’nın 12. maddesinde polisin bar, pavyon, gazino, meyhane gibi içkili yerler ile kıraathane ve oyun oynatılan benzeri yerlere yanlarında veli ve vasileri olsa bile 18 yaşını doldurmamış küçüklerin girmesini men edeceğinin hükme bağlandığı belirtilerek, şöyle denildi:- Tereddüt içkili lokanta yada restaurantların “bar, pavyon, gazino, meyhane gibi içkili yerler” kapsamına girip girmediğinden kaynaklanmaktadır.- İbaredeki “gibi” ifadesinden önce bar, pavyon, gazino, meyhane gibi yerlerin ortak özellikleri incelendiğinde, buralarda verilen hizmetin içki ağırlıkta oluduğu görülmektedir.- İçkili lokanta ya da restoranlarda verilen hizmette yemek hizmeti ağırlık basmakta, verilen yemeklerin yanında müşterilere arzu etmeleri halinde içki servisi de yapılmaktadır.- Sarhoşluğa neden olacak derecede içki vermeyen ve içkili eğlentiye müsade etmeyen veya yalnız yemek arasında aperatif mahiyetinde içki veren lokantaları 2559 sayılı kanunun 12. maddesindeki “bar, pavyon, gazino, meyhane gibi içkili yerler” kapsamında değerlendirilmediği yorumunda bulunulmaktadır.- Görüş sorulan konuya ilişkin mülga Açılması İzne Bağlı Yerlere Uygulanacak İşlemler Hakkındaki Yönetmelik de dikkate alınarak, içkili lokantalarda verilen hizmetin içkiden daha çok yemek ağırlıklı olması nedeniyle verilen hizmette içki ağırlıklı olan bar, pavyon, gazino, meyhane gibi içkili yerler kapsamında içkili lokantaların bulunmadığı; bu nedenle bu gibi yerlere 18 yaşından küçüklerin yanlarına veli yada vasileri ile girmelerine izin verilebileceği, içkisiz umuma açık kahvehanelerde ise bunun mümkün olmayacağı değerlendirilmektedir.