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“Polis, 17 yaşındaki öğrenciyi kaçırdı, ölümle tehdit etti ve ‘ajanlık’ teklif etti”

Liseli genç, polisler hakkında suç duyurusunda bulundu

26 Ocak 2016 10:10

Ankara’da polisin 17 yaşındaki lise öğrencisi M.F.Y.’i kaçırdığı, ölümle tehdit ettiği ve ajanlık teklif ettiği ileri sürüldü. Öğrenci, avukatıyla birlikte savcılığa suç duyurusunda bulundu. 

Cumhuriyet’ten Kemal Göktaş’ın haberine göre M.F.Y. savcılığa verdiği ifadede, evine gitmek üzere otobüsten indiğinde plakasız iki araç içerisindeki 7 polisten 3’ünün yanına geldiğini ve hakkında örgüt propagandası suçundan ihbarlar olduğunu belirterek durağın tenha bir köşesine götürerek bazı fotoğrafları gösterip teşhis etmesini istediklerini söyledi. M.F.Y. şunları anlattı:

“Daha sonra bana ‘Şayet örgüt propagandası yapmaya devam edersen daha önce birçok kişiye yaptığımız gibi seni öldürürüz’ dediler. Ben demokratik haklarımı kullanmamın suç olmadığını söyleyince bu kez bana kendileri ile işbirliği yapmam halinde işe yerleştireceklerini, para vereceklerini, babamı emekli edeceklerini söylediler. Daha sonra beni bir kafeye götürdüler. Burada da aynı şeyleri tekrarladılar. Ben yaptıklarının suç olduğunu beni Emniyet’e götürmeleri gerektiğini söyledim. Bunun üzerine beni evimin yakınına götürerek bıraktılar.

Annem N.Y. ben eve 2 saat gecikince jandarmayı aramış. Annem ismimi vermeden ‘Oğlum eve dönmedi’ deyince telefondaki şahıs hemen ismimi söylemiş. ‘Bir saat içinde dönmezse karakola gelirsiniz’ demiş.”

 

"Kameralar incelensin"

 

Avukatı Rıza Yalçın Koçak, polislerin “hürriyeti tahdit, tehdit, hakaret ve resmi belgede sahtecilik” suçlarından soruşturulmalarını istedi. Müvekkilinin hakkında katıldığı iki gösteri nedeniyle soruşturma olduğunu, ancak arama kararı bulunmadığını kayıtlardan çıkardıklarını ifade eden Koçak, şüphelilerin belirlenmesi için kamera görüntülerinin incelenmesini talep etti.

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