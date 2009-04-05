Polis - halk elele yürüdü

Türk Polis Teşkilatı'nın 164. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Mecidiyeköy ile Taksim arasında "Polis-Halk Yürüyüşü" yapıldı. Caddeye çıkamayan sürüceler korna çalarak protesto etti



Mecidiyeköy'de başlayan yürüyüşe, İstanbul Valisi Muammer Güler, Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah, Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül ile polisler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.



Yürüyüş sırasında bir kilometre uzunluğundaki Türk bayrağının yanı sıra "İstanbul Emniyette" yazan döviz taşındı.



Vatandaşlara kortejin önünde giden otobüsten karanfillerin atıldığı yürüyüş, Taksim Cumhuriyet Anıtı önünde sona erdi.



Burada bir konuşma yapan İstanbul Emniyet Müdürü Cerrah, İstanbul halkının polise gösterdiği sevginin İstanbul polisinin görev yapma azmini artırdığını belirterek, "İstanbul halkına hizmet etmekten şeref duyuyoruz. Suç ve suçlular bizden korku duyacak. Biz suçluların korkulu rüyası, vatandaşın huzur ve güvenliğiyiz" dedi.



Yürüyüşte büyük bir sevgi yumağı oluştuğunu anlatan Cerrah, İstanbul polisinin suçları önlemekte büyük bir başarı elde ettiğini bildirdi.



Cerrah, polisin başarısında halkın sevgisi ve desteğinin büyük önemi bulunduğuna işaret ederek, polisin suç ve suçluyla mücadelesine kararlı bir şekilde devam edeceğini dile getirdi.



Bu arada yürüyüş nedeniyle Mecidiyeköy – Taksim arasındaki güzergâhın trafiğe kapalı olması sürücülere zor anlar yaşattı. Ara sokaklardan geçit bulamayan sürücüler korna çalarak uygulamayı protesto ettiler.

