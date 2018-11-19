Polimetre'den ‘partileri karıştıracak' ittifaklı-ittifaksız yerel seçim senaryoları

Veri madenciliği yapan polimetre.com'un kurucusu M. Günal Ölçer ve ekibi, 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimler için partilerin ittifak yaptığı ve yapmadığı 13 senaryoyu araştırdı. 81 il ve 972 ilçenin her biri için tek tek incelenen sonuçlara göre, AKP’nin MHP ile ittifakı İstanbul’u kazanmaya yetmiyor. AKP’nin İstanbul’u alabilmesi için ya HDP ile iş birliği yapması ya da AKP+MHP iş birliğinin karşısında oluşabilecek CHP+İyi Parti+HDP ittifakını engellemesi gerekiyor.

Polimetre.com’un kurucusu, siyasal veri analisti M. Günal Ölçer, T24’e, seçime sadece İstanbul özelinde bakıldığında farklı bir durumla karşılaşıldığını, AKP’nin HDP ile birlikte hareket etmesinin seçimi kazanmasına yeterken, sadece MHP ile iş birliği yapmasının seçimi kazanması için yeterli olmadığını söyledi.

Ölçer, “Bu bilginin ışığı altında son olaylara baktığımızda, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'Biz ittifak yapmayacağız' sözlerini, bu sözlerin karşısında AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın alışılmış üslubu dışında çok kibar bir şekilde 'O zaman siz bilirsiniz' sözlerini ve 'Andımız' temelinde çıkartılan tartışmanın açıklanması kolaylaşmaktadır” dedi.



MHP ve İYİ Parti ittifaksız hiçbir il kazanamıyor

Yerel seçimlere herhangi bir partiyle ittifak yoluna gitmeden siyasi partilerin tek başına katılmaları halinde ortaya çıkan sonuçlar da oldukça çarpıcı. Buna göre, İyi Parti, hiçbir il ya da ilçede kazanamıyor. MHP, sadece 4 ilçe (Kırıkkale-Sulakyurt, Erzincan-Üzümlü, Osmaniye-Toprakkale ve Şanlıurfa-Harran) dışında hiçbir ilde kazanamıyor.

AKP ittifaksız en az 18 il kazanabiliyor

Araştırmalara göre şunları hesaplandı:

HDP ittifaksız en az 12 il ve 93 ilçe,

CHP ittifaksız en az 7 en çok 16 ilde ve en az 153 en çok 223 ilçede,

AKP ittifaksız en az 18 il ve 320 ilçede seçim kazanabiliyor.

AKP+MHP ittifakının kesin olarak kazanabileceği il sayısı en az 45 olarak hesaplandı.

M. Günal Ölçer’in T24’e yapılan çalışmayla ilgili verdikleri bilgiler de şöyle:

Üç tane ana senaryo gurubu oluşturuldu. Bunlar şöyle:

AKP tek başına yerel seçime girerse,

AKP-MHP ittifakıyla,

AKP-HDP ittifakıyla yerel seçimler girerse.

Bunların karşılığında oluşturulan senaryolar.

CHP’nin-İYİ Parti, MHP, HDP ile ikili, üçlü hatta dörtlü ittifaklar yapabilmesi matematiksel olarak mümkündür. Bu şekilde irdelenebilecek 21 senaryodan akla yakın olanlardan 13 tanesinin iyimser ve kötümser versiyonlarını 81 il ve 972 ilçenin her biri için tek tek inceledik.



Senaryolar sonunda, ittifak yapmadan

Senaryolar sonunda, ittifak yapmadan İyi Parti'nin hiçbir il ya da ilçede kazanamayacağını,

MHP’nin hiçbir ilde kazanamayacağını, sadece 4 ilçede (Kırıkkale-Sulakyurt, Erzincan-Üzümlü, Osmaniye-Toprakkale ve Şanlıurfa-Harran) kazanabileceğini,

HDP’nin ittifaksız olarak en az 12 il ve 93 ilçede kazanacağını,

CHP’nin ittifaksız olarak en az 7 en çok 16 ilde ve en az 153 en çok 223 ilçede kazanacağını

AKP’nin ittifaksız olarak en az 18 il ve 320 ilçede seçim kazanabileceğini hesapladık.

AKP+MHP ittifakının kesin olarak kazanabileceği il sayısını en az 45 ve illerdeki seçmen sayısını da 21 milyondan fazla olarak hesaplıyoruz.

"AKP ve HDP birliği fayda yaratmıyor, İstanbul hariç"

AKP+HDP iş birliğinin kazanması kesin olan il sayısı 30 olarak hesaplanmaktadır. Bu illerden en az 12 tanesini HDP’nin, 18 tanesini AKP’nin zaten kazandığını hesapladığımızdan, AKP+HDP iş birliğinin herhangi bir fayda yaratmadığı anlaşılmaktadır.

Ancak seçime sadece İstanbul özelinde baktığımızda farklı bir durumla karşılaşıyoruz. İstanbul’da AKP’nin HDP ile birlikte hareket etmesi seçim kazanmasına yeterken, sadece MHP ile işbirliği yapması seçimi kazanması için yeterli olmamaktadır.

Türkiye’de 47 ilin toplam seçmeninden daha fazla seçmen barındıran İstanbul’un öneminden söz etmeye gerek yok.

Bu nedenle AKP’nin İstanbul’u kazanması için ya HDP ile işbirliği yapması ya da AKP+MHP iş birliğinin karşısında oluşabilecek CHP+İyi+HDP ittifakını engellemesi gerekiyor.