Polimetre’nin kurucusu Ölçer: AK Parti’nin oyları her geçen gün eriyor, Erdoğan tekrar aday olamaz

Polimetre’nin kurucusu Mehmet Günal Ölçer, CHP, HDP ve İyi Parti’nin oylarında yükselme gözlenirken AKP’nin oylarının her geçen gün eridiğini belirtti. Bugün bir seçim yapılsa MHP’nin barajı geçemeyeceğini öne süren Ölçer, “Erdoğan iki kez cumhurbaşkanlığı yaptı, yeniden aday olamaz” dedi.

Tarafsız Haber Ajansı’ndan Mehtap Gökdemir’in haberine göre Ölçer, “Biz sayılar da şunu görüyoruz, artık AKP’nin Türkiye’de iktidarını sürdürme şansı yok. Olağanüstü şartların gerçekleşmemesi halinde AKP iktidarı sürmeyecektir ve ilk demokratik seçimden sonra genel seçimden sonra AKP yok olacaktır, bitecektir diyoruz” ifadesini kullandı.

Ölçer hiçbir partinin adayının birinci turda tek başına yüzde 50’yi bulamayacağının altını çizerek, “Hatta başka bir şey daha söylüyoruz, biz diyoruz ki Erdoğan tekrar aday olamaz diyoruz, çünkü iki defa Cumhurbaşkanlığı yapmıştır, Anayasa’da çok açık bir şekilde diyor ki iki defa cumhurbaşkanı yapan tekrar aday olamaz, diyor. Olabilmesinin bir tek yolu var parlamentodan erken seçim kararı çıkarsa bir istisnası var bunun” diye konuştu.