Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona erecek

Polimetre Araştırma Şirketi, 2020'de yaşanabilecek siyasi gelişmelere ilişkin araştırma sonucu öngörülerini paylaştı. AKP'nin giderek güç kaybedeceği sonuçlarının çıktığı araştırmanın ardından yapılan analizde; yaşanacak ilk seçimden sonra AKP'nin varlığının sona ereceğini öne sürüldü.

Polimetre’nin veri analizlerine göre, 2020 yılında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminden parlamenter sisteme dönüş çalışmaları başlayacak. Erken seçimin olmayacağını öngören sonuçlara göre AKP ve MHP de diğer partilerle birlikte bu çalışmaları destekleyecek. Siyasi Partiler Kanunu, Seçim Kanunu ve Parlamenter Sisteme geçiş konularında Anayasa değişikliği yapılacak.

Parlamenter sisteme dönüş yapılmamasının 2021 veya 2022 yılında iç savaşa yol açması ihtimali olduğu öngörüsünde bulunan Polimetre Araştırma, seçim sisteminin AKP ve MHP tarafından değiştirilmek isteneceğini ve bu doğrultuda hem seçim sisteminin değişeceğini hem de seçim barajının düşeceğini iddia etti.

2020'de AKP'nin 'güç kaybetmeye devam edeceğini' belirten araştırma şirketi, AKP teşkilatlarında kopma yaşanacağını, AKP'den ümidini kesen seçmenin, Ahmet Davutoğlu'nun ve Ali Babacan'ın kurmuş olduğu yeni partilere yöneleceğini öngördü.

"AKP'nin varlığı sona erecek"

Polimetre Araştırma Şirketi'nin, analizde öne sürdüklerinden biri de, "Olağanüstü durumlar gerçekleşmez ise ilk genel seçimden sonra AKP iktidarı kaybedecek ve buna takiben AKP'nin varlığı sona erecek" ifadeleriyle dile getirildi.

"Kanal İstanbul hiçbir zaman tamamlanmayacak"

Polimetre'ye göre, Kanal İstanbul projesinin 2020 temelleri atılacak olsa da hiç bir zaman tamamlanamayacak. Araştırmanın ardından hazırlanan raporda "Kanal İstanbul gerek maddi gerekse uluslararası ilişkilerde Türkiye'nin başını ağrıtacak" ifadeleri yer aldı.