Hacettepe Üniversitesi Tıp fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Yaralı, bir hormonal bozukluk olan “Polikistik Over Sendromu'nun, her 15 kadından birinde görüldüğünü söyleyerek “Bu hastalık kısırlık ve estetik sorunlara yol açtığı gibi, insülin metabolizmasında da bozukluklara neden oluyor''' dedi.



Hastalığın en önemli belirtisi adet düzensizliği



Polikistik over sendromunun her kadının problemi olduğuna işaret eden Prof. Dr. Yaralı, “Doğurganlık çağında bayanlarda en sık karşılaştığımız hormonal bozukluk. Yüzde 6 ila 8 oranında görülür. Başka bir deyişle 12-15 kadından bir tanesinde polikistik over sendromu varö diye konuştu. Polikistik over sendromunun belirtilerine ilişkin de bilgi veren Prof. Dr. Yaralı şunları söyledi: “Bu tablonun en önemli özelliği ilk adet görme yaşından itibaren gelen adet düzensizliği. Düzensizlik yılda altı ya da daha az adet görmeyle kendini gösterir. Düzensiz adet görme sonucunda endometrium denilen rahim zarı düzensiz olarak kalınlaşmakta bu da kanser riskini artırmaktadır. İkinci önemli özelliğine gelince, erkeklik hormonu testosteronun kanda artmasına bağlı olarak tüylenmenin ortaya çıkması. Kıllanma özellikle yüzde çene altında, göğüs uçlarında ya da göbeğe doğru oluyor. Yine erkeklik hormonunun yüksekliği erkek tipi saç dökülmesine, yağlanma ve sivilceye yol açıyor. Bu hastalığın üçüncü önemli özelliği ise ultrasonda polikistik over dediğimiz özel bir görüntünün ortaya çıkması. Eğer bir kadında bu üç özellikten ikisi varsa polikistik over sendromu tanısı koyarız."



Yumurtlama bozukluğuna yol açtığı için gebe kalmayı engelliyor



Prof. Dr. Yaralı, kadınlardaki yumurtlama hormonunun progesteron olduğunu hatırlatarak “Ancak bu hastalarda sadece östrojen hormonu hâkimdir. Böyle olunca da ihmâl edilmiş vakalarda rahim iç tabakası kalınlaşır, bunun sonucunda da rahim içi kanseri ortaya çıkar dedi. Prof. Dr. Yaralı, polikistik over sendromunun yumurtlama bozukluğuna yol açtığı için gebe kalmayı engellediğini ifade ederek “Gebe kalmakta sıkıntı nedeniyle değişik merkezlere başvuran hastaların neredeyse yarısını polikistik over sendromu olan kadınlar oluşturuyor. Yumurtanın yeterince büyümemesi ve yumurtlamanın olmaması gebe kalmayı engelliyorö diye konuştu. Bu tür hastaların çocuk sahibi olabilmeleri için öncelikle hap ve iğne kullandıklarını söyleyen Prof. Dr. Yaralı, “Eğer bu yöntemler etkili olmazsa daha sonra hastaya tüp bebek tedavisine geçiyoruz. Polikistik over sendromlu olgularda tüp bebek uygulaması başarılı;

çünkü bu hastalar çok sayıda yumurta ve embriyo üretebiliyorlar diye konuştu.



Polikistik over sendromu olan iki hastadan birinde şeker düzensizliği çıkıyor



Polikistik over sendromunun sadece kısırlığa neden olmadığını ifade eden Prof. Dr. Yaralı, başka hangi hastalıklara yol açtığına ilişkin de bilgi verdi. Prof. Dr. Hakan Yaralı polikistik over sendromunun yol açtığı sorunlara ilişkin şunları söyledi:“Kadınlar bize genellikle adet düzensizliği, gebe kalmakta sıkıntı ve tüylenmede artış şikayetleriyle başvuruyor; ancak bu hastalığın çok önemli bir metabolik tarafı var. Polikistik over sendromu tablosunda şeker hastalığında olduğu gibi insülin etkisine karşı direnç olur. Araştırmalara göre, bu hastalığı olanların yüzde 40’ında gizli şeker, yüzde 8’inde de aşikar şeker var. Neredeyse polikistik over sendromu olan iki hastadan birinde şeker düzensizliği çıkıyor. Bu arada yaptığımız bir araştırmayı da aktarmak istiyorum. Biz 52 polikistik over sendromu hastasının ailelerini taradık. Araştırma sonucunda bu hastaların anne-babalarında yüzde 50’ye yakın oranda gizli aşikar şeker tespit ettik. Bu yüzden ailelere de şeker taraması yapılmalı."



