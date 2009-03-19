Polenler kış aylarında da tehdit ediyor

Erciyes Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Botanik Ana Bilim Dalı tarafından yapılan bir araştırmada, bugüne dek sadece yaz aylarında etkili olduğu bilinen polenlerin, ev tozlarına karışarak yıl boyunca alerji tehdidi oluşturduğu ortaya çıktı.



Botanik Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Cem Vural, yaptığı açıklamada, özellikle çiçekli bitkilerin polen (çiçek tozu) saldığı bahar aylarında, alerjik bünyeli insanlarda "saman nezlesi" adıyla bilinen rahatsızlıklar görüldüğünü söyledi.



Yaptıkları bir araştırmada, aynı rahatsızlıkların kış aylarında da görülebileceğini belirlediklerini ifade eden Vural, şöyle konuştu:



"İnsanların yüzde 20'sinden fazlasında polenlere karşı alerji görülmektedir. Atmosferdeki polen yoğunluğunun bitkilerin çiçeklenme dönemlerinde arttığı ve atmosferik koşulların etkisi altında olduğu bilinmektedir. Bu dönemlerde, özellikle bahar ve yaz ayları boyunca yoğun olarak görülen polen alerjisi rahatsızlıkları, bazı hastalarda kış aylarında da görülmektedir.

Genellikle ev tozlarında akar (mite), böcek parçaları, kedi ve köpek tüyleri gibi alerjenlerin bulunduğu ve insanlarda alerjik rahatsızlıklara bunların yol açtığı düşünülür. Ancak, çeşitli yollarla evlerin ve kapalı ortamların içlerine kadar girip orada biriken polenler de çok zararlı alerjenlerdir."



Vural, polenlere karşı alerjisi olan kimselere genellikle evlerinde ya da kapalı ortamlarda kalarak korunmalarının tavsiye edildiğine dikkat çekerek, evlerde ve benzeri ortamlarda ne kadar ve ne çeşit polenlerin birikmiş olduğu hakkında neredeyse hiçbir araştırmanın olmadığını vurguladı.



Kayseri için ilk kez bu tür bir araştırma yapıldığını dile getiren Vural, şu bilgileri verdi:



"Sonuçlar göstermiştir ki, polen alerjisi bulunan insanların evlerinde kalmaları tavsiyesi yetersizdir. Çünkü evin temizliği uygun şartlarda yapılmazsa ev tozlarında bulunan polenler havaya karışarak hastaları etkilemektedir. Bitkilerin tozlaşma dönemlerinde atmosferde bolca bulunan polenler açık pencere ve benzeri yollardan evlerin içlerine girmekte ve ev tozlarına karışmaktadır. Geleneksel yöntemlerle yapılan temizlik ile de polenler uzaklaştırılamamakta ve yıl boyunca evlerimizde alerji tehdidi oluşturmaktadır."



(AA)