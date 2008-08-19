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Polatı Polat yapan kim?

Polat Alemdar’ı seslendiren dublaj Umut Tabak'ın, başka hangi dizi kahramanlarına ses verdiği de açığa çıktı

19 Ağustos 2008 03:00

Kurtlar Vadisi ile birlikte fenomen haline gelen Polat Alemdar’ı seslendiren kişinin, başka hangi dizi kahramanlarına ses verdiği de açığa çıktı.

Necati Şaşmaz’ı seslendirerek karaktere bambaşka bir kimlik kazandıran sese sahip olan Umut Tabak, aynı zamanda Gümüş dizisinde Kıvanç Tatlıtuğ’u, Aşk Oyunu’nda Keremcem’i, Doktorlar’da Kutsi’yi de seslendirmiş.

7 yıldır Dublaj yapan Umut Tabak, Alman Lisesi’ni bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü’nden mezun olmuş. Bir dönem Haldun Dormen’in tiyatrosunda oynayan Umut Tabak, seslendirdiği jönler gibi kendisi de bir gün jön olma idealini taşıyor. Tabak, "Ben tiyatro yapmak istiyorum. Ses o kadar çabuk yıpranmıyor ama görüntü daha çabuk yıpranıyor ve daha çabuk harcanıyorsunuz" diye konuştu.

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