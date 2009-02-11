Polat'a savcı itirazı

Anıl ve Arda isimli iki çocuğunun ismini Polat ve Memati olarak değiştirmek isteyen babaya savcı karşı çıktı: Memati ölüm demek, isim değişikliği yapılmasın



Üsküdar 2'nci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında Nuray ve Cüneyt Torun çiftinin iki çocukları için isim değişikliğine yönelik başvurusu değerlendirildi.



Torun çifti, avukat aracılığıyla mahkemeden, Anıl ve Arda adlı çocuklarına ‘Polat’ ve ‘Memati’ isimlerinin verilmesini istedi. Talebi değerlendiren mahkeme, bu konuda Cumhuriyet Savcısı Ersoy Yüce'nin görüşünü sordu.



Savcı Yüce, talep edilen isimlerden ‘Memati’nin Arapça bir kelime olduğunu, ‘ölüm’ ya da ‘ölümcül’ anlamı taşıdığını, ismin çocukları ileride zor duruma düşürebileceğini, bu nedenle de genel ahlaka aykırı olduğunu düşündüğünü belirtti ve talebin yerine getirilmemesini istedi. Savcı Yüce, kelimenin anlamının da Türk Dil Kurumu'ndan sorulmasını talep etti.



Savcının olumsuz görüşü üzerine mahkeme duruşmayı erteledi. Türk Dil Kurumu'ndan gelecek cevap yazısı bu davanın sonucu kadar, ‘Memati’ adının Türkiye'deki geleceğini de etkileyebilecek

