Polat yarı Rambo yarı James Bond

T24 - Amerikan ve İngiliz basını, 27 Ocak’ta gösterime giren “Kurtlar Vadisi: Filistin” filmine büyük ilgi gösterdi.

İngiliz Guardian gazetesi, filmin gösterime girdiği günün “Ulusal Nasyonal Sosyalizm Kurbanlarını Anma Günü”ne denk gelmiş olmasına dikkat çekerken, ABD’li Los Angeles Time gazetesi ise “Bu film zaten gergin olan İsrail Türkiye ilişkilerini daha da gerginleştirecek” yorumunda bulundu.

Necati Şaşmaz’ın canlandırdığı filmin başrol karakteri Polat Alemdar’ı Guardian gazetesi James Bond’a benzetirken, Los Angeles Times ise “Polat Alemdar, James Bond ile Rambo karışımı bir karakter” diye yazdı. “Kurtlar Vadisi: Filistin” yurtdışında toplam 135 salonda gösterime girdi. Almanya’da “teknik nedenlerden ötürü” film gecikmeli olarak gösterime girebildi.



