Polat Tower'daki yangının nedeni belli oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Fulya'daki Polat Tower'da meydana gelen yangınla ilgili hazırlanan itfaiye raporunu açıkladı. Raporda yangının çıkış nedeninin 'elektrik kontağı' olduğu belirtildi.

İstanbul Fulya'da 17 Temmuz Salı günü 42 katlı Polat Tower'da çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle 1 saatta kontrol altına alınmıştı.

Yangın sonrası, izolasyon malzemeleri ve akıllı binaların güvenliği tartışma konusu olmuştu. Yangının çıkış nedenine ilişkin itfaiye raporu açıklandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada yangının 'elektrik kontağından çıktığı' belirtildi.

İtfaiyenin, ihbarın ardından 3 dakika içinde olay yerinde olduğu belirtilen raporda şu ifadelere yer verildi:

''Yangın anı, seyri ve sonrası enkaz arası yapılan incelemelere göre, Polat Tower binası lobi giriş holü cephesinde dairelere hitap eden Chiller (soğutma-ısıtma) grupları olduğu ve ön cephe 1. kat seviyesi, lobi giriş kısmı birleşim yerine yakın yüzeyde yangından dolayı beton tahribatı olduğu gözlemlenmiştir.

Bu alanda yapılan enkaz araştırmalarında, elektrik ark emareleri bulunan bir ucu kat dahilindeki pano odasına gittiği müşahede edilen kopmuş kablo uçları ve klima ünitelerinin birkaçında yoğun hararet deformasyonu ve metal ergimeleri görülmüştür.

Yine bu alanda, bina beton yüzeyine tutturulmuş ve ağır tahribat emareleri görülen paratoner tesisatına ait kabloların da olduğu görülmüştür. Elde edilen bilgi ve bulgular ışığında, yangının 1. kattaki klima ünitelerine veya buradan geçerek bina dış yüzeyinden diğer alanlara giden elektrik tesisat kablolarının, klima cihazlarına veya tesisatın diğer elemanlarına bağlantı noktalarında herhangi bir nedenden dolayı meydana gelen arıza sonucu oluşan şerarelerin, kablo izolelerini ve plastik aksamlarını tutuşturması ile başladığı belirlendi.

Isı izolasyon malzemesinin bütünlüğünün bozulduğu alanda mevcut alucobond kompozit cephe kaplama malzemenin iç yüzey alüminyum ile ara yüzeyindeki polistren kaplamanın da tutuşması sonucu yangının dış alanda alevli yanmaya dönüştüğü ve hava sirkülasyonu etkisi ile dış cephe tüm yüzeyine kısa sürede yayıldığı kanaatine varılmıştır.''