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Spor

POLAT MEVLANA MÜZESİ'Nİ ZİYARET ETTİ KONYA (A.A)

19 Aralık 2010 15:46

-POLAT MEVLANA MÜZESİ'Nİ ZİYARET ETTİ KONYA (A.A) - 19.12.2010 - Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat, Spor Toto Süper Lig'de ilk yarının son haftasında, deplasmanda Konyaspor ile oynanacak maç için geldiği Konya'da, Mevlana Müzesi'ni ziyaret etti. Polat, Mevlana Müzesi ziyaretinde, Mevlana'nın 22. kuşaktan torunu Esin Çelebi Bayru'dan, Mevlana Müzesi hakkında bilgi aldı. Müze çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Polat, Galatasaray'ın her maçta taraftarının desteğine ihtiyacı olduğunu ve Konyalı taraftarları Galatasaray'ı desteklemeye beklediğini belirtti. Son haftalarda alınan başarısız sonuçlarla ilgili futbolcuların üstünde büyük bir baskı olduğuna dikkati çeken Polat, ''Futbolcularımıza daha fazla baskı kurduğumuzda bir netice alamayız. Bu çocuklarımızı kazanmamız lazım. Onun için hep destek tam destek'' dedi. Esin Çelebi Bayru'nun da kendisinin, babasının ve dedesinin Galatasaraylı olduğunu söylemesi üzerine Polat, ''Benim sizden anladığım kadarıyla Mevlana'ya kadar gidersek onun da Galatasaraylı olduğu ortaya çıkacak'' diye konuştu. Polat, daha sonra bir grup Galatasaraylı taraftarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

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