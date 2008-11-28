Polat âşık oluyor!

‘Kurtlar Vadisi Pusu’nun ‘Elif’ten sonra kadınsız ve aşksız bir hayat süren baş karakteri ‘Polat’ nihayet aşkla tanışacak.



Milliet'in haberine göre; aslında dizinin geçen haftaki bölümünde ‘Nazife Anne’yle Necati Şaşmaz’ın canlandırdığı oğlu ‘Polat’ arasında, “Artık evlen de bir yuva kur oğlum” sözleri yeni bir aşkın habercisiydi. Oğlundan gönülsüz de olsa, gelin bakması için yetki alan ‘Nazife Anne’, dizinin bu akşam ekrana gelecek bölümünde diziye damgasını vuracak aşkı hem “Polat”a hem de dizi tutkunlarına tanıtacak. ‘Polat’ın yeni aşkı Hatice Şendil olacak. Şendil, ‘Polat’ın evlatlığı ‘Ali’nin kreş öğretmeni ‘Ebru’ olarak diziye katılacak.



