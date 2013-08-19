Polat Alemdar'dan Mısır çıkışı

Kurtlar Vadisi dizisinin başrol oyuncusu Necati Şaşmaz, Mısır'da yaşananlar ile ilgili bir açıklama yaparak, "Başarılı olmanız için tüm kalbimle dua ediyorum." dedi.

Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin başrol oyuncusu Necati Şaşmaz, Mısır 'da yaşanan insanlık dramına tepki amacıyla bir açıklama yayınladı. Şaşmaz, "Silahsız gösteri yapan insanların kanını döken bu darbecileri kınıyorum" dedi.

Necati Şaşmaz, Mısır halkına desteğini hazırladığı video ile ortaya koydu. Açıklamasında Mısırlıların yanında olduğunu ifade eden Şaşmaz, darbecileri de sert bir şekilde kınadı. Demokrasi ve özgürlük adına direnen Mısır halkına Türkçe seslenen Necati şaşmaz, Arapça alt yazı ile de sözlerini tüm İslam dünyasına duyurdu.

Necati Şaşmaz’ın açıklaması şu şekilde:

“Sevgili Mısırlı kardeşlerim özgürlük ve demokrasi için gösterdiğiniz direnişi takdir ediyor. Ve başarılı olmanız için tüm kalbimle dua ediyorum. Ülkenize gerçek manada özgürlük ve demokrasi gelinceye kadar sabırla mücadele edeceğinize inanıyorum.

Bazı dış mihraklar İslam ülkelerinde kendilerine uygun piyonlar bularak, kendi oyunlarını oynuyorlar. Siz Mısırlı kardeşlerim bu oyunu bozacağınıza ve bu darbecilere gerekli dersi vereceğinize inanıyorum ve sizi gönülden destekliyorum.

Mısır halkının özgür iradesini hiçe sayan, silahsız gösteri yapan insanların kanını döken bu darbecileri kınıyorum. Bu hak ve özgürlük mücadelesinde şehit olan tüm kardeşlerime Allah’tan rahmet diliyorum. Allah yardımcınız olsun. “