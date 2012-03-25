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Polat Alemdar'dan klarnet şov

“Kurtlar Vadisi Pusu” dizisinin Polat Alemdar’ı yazete.com sitesinin üçüncü yaş kutlamasında klarnet virtüözü Serkan Çağrı’yla birlikte şov yaptı

25 Mart 2012 10:11

 

T24 - “Kurtlar Vadisi Pusu” dizisinin Polat Alemdar’ı Necati Şaşmaz, yazete.com sitesinin üçüncü yaş kutlamasında klarnet virtüözü Serkan Çağrı’yla birlikte şov yaptı.

Hürriyet'in haberine göre, Pana Holding’in bünyesinde yayın yapan yazete.com sitesinin üçüncü kuruluş yıldönümü, önceki gün eğlenceli bir davetle kutlandı.

Nişantaşı’ndaki Pana Holding binasında düzenlenen davete, şirketin ortaklarından Necati Şaşmaz damgasını vurdu. “Kurtlar Vadisi Pusu”da Polat Alemdar karakterini canlandıran Şaşmaz, kutlama pastasını dizide Hüsnü’yü oynayan Yazete.com Genel Yayın Yönetmeni Adnan Erdoğan’la beraber kesti.

Sakallı imajı ve neşeli tavırlarıyla dikkat çeken Şaşmaz, bir de sürpriz yaptı ve Serkan Çağrı’yla birlikte klarnet çaldı. Çağrı’dan klarnet dersleri alan ünlü oyuncu, “Ud, kanun ve keman çalıyordum, şimdi de klarnet çalıyorum. Doğum günümde trompet getirdiler, onu da öğreniyorum” dedi.

Necati Şaşmaz, “Yemen Türküsü” ve “Neden Saçların Beyazlamış Arkadaş”tan sonra şovunu doğum günü şarkısıyla noktaladı.        

 

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