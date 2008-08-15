Polaroid efsanesi geri dönüyor!

Polaroid markası geri dönüşe hazırlanıyor. Firmanın ilk olarak 80'li yıllarda piyasaya sürdüğü ve çekilen fotoğrafı anında hazırlayarak tab edilmeye gerek bırakmayan makineleri Polaroid'i fotoğraf makineleri arasında ayrıcalıklı bir konuma oturtmuştu. Uzun süre popülerliğini koruyan marka hızlı gelişen dijital devrime dayanamayarak bir süre önce üretimi durdurduğunu açıkladı.



Bu açıklamanın ardından Polaroid hayranları firmayı uzun uğraşlar sonucunda gelecekle ilgili planlarını açık etmeye zorlamayı başardılar. Polaroid, dahili bir yazıcısı olan bir fotoğraf makinesi üzerinde çalışma yürüttüklerini duyurdu.



Standart 2x3 inç fotoğraf kağıdı yerine, Polaroid'in kendine has 4x3 inç ebatlarında fotoğraflar hazırlayacağı düşünülen kameranın 2009 yılı içerisinde satışa sunulması beklenirken fiyatıyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.