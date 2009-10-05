T24 LogoT24 Logo
Dünya

Polanski'ye protesto!

“Coco Chanel & Igor Stravinsky” adlı film, Polanski’nin yakalanması yüzünden, Zürih Film Festivali’nden çekildi.

05 Ekim 2009 03:00

İlk gösterimini Cannes Film Festivali’nde yapan ve ekim ayında ülkemizde de vizyona girecek “Coco Chanel & Igor Stravinsky” adlı film, Polanski’nin yakalanması yüzünden, yönetmenin isteğiyle Zürih Film Festivali’nden çekildi.

Filmin Fransa’da yaşayan Hollandalı yönetmeni Jan Kounen’nin filmi çekme kararının festivale karşı değil, İsviçre hükümetinin Polanski’yi yakalamasını protesto etmek amacıyla olduğu açıklandı. Film,  moda dünyasının devi Coco Chanel’in ünlü besteci Igor Stravinsky ile fırtınalı ilişkisini anlatıyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Sur Belediyesi'ne kayyım atandı...

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Mustafa Varank'ın boyu yerli otomobilin ebatları konusunda tartışmaya sebep oldu:...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24