Polanski'ye protesto!

İlk gösterimini Cannes Film Festivali’nde yapan ve ekim ayında ülkemizde de vizyona girecek “Coco Chanel & Igor Stravinsky” adlı film, Polanski’nin yakalanması yüzünden, yönetmenin isteğiyle Zürih Film Festivali’nden çekildi.



Filmin Fransa’da yaşayan Hollandalı yönetmeni Jan Kounen’nin filmi çekme kararının festivale karşı değil, İsviçre hükümetinin Polanski’yi yakalamasını protesto etmek amacıyla olduğu açıklandı. Film, moda dünyasının devi Coco Chanel’in ünlü besteci Igor Stravinsky ile fırtınalı ilişkisini anlatıyor.

