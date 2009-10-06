Polanski'ye kötü haber

İsviçre Adalet Bakanlığı, bir kız çocuğuna tecavüz ettiği için İsviçre'de tutuklanan yönetmen Roman Polanski'nin kefaletle serbest bırakılma talebini reddetti.



Adalet Bakanlığı sözcüsü Folco Galli, talebin reddedilmesine gerekçe olarak, serbest bırakılması durumunda Polanski'nin kaçma riskinin yüksek olmasını gösterdi.



ABD'de 1977 yılında 13 yaşındaki bir kız çocuğuna tecavüz ettiği için hapis cezasına çarptırılan Polanski, Washington yönetiminin suçluların iadesi anlaşması imzaladığı İsviçre'de 26 Eylülde tutuklanmıştı. İsviçreli adli makamlar, ünlü yönetmenin ABD'ye iade edilip edilmemesi konusunu ele alıyor.



Polanski'den ayrı olarak geçen hafta savunma ekibi de 76 yaşındaki yönetmenin özgürlüğüne kavuşması için dava açmıştı. Polanski, bir film festivalinde kazandığı ödülü almak için İsviçre'nin Zürih kentine geldiğinde tutuklanmıştı.