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Dünya
Deutsche Welle

Polanski'ye ABD hala yasak

Ünlü yönetmen Roman Polanski’nin, hakkındaki cinsel istismar davasında, tutuklanmadan savunma yapabilmesi için Amerikan mahkemelerine yaptığı başvuru reddedildi.

04 Nisan 2017 22:25

42 yıl önce reşit olmayan bir kız çocuğuna tecavüz ettiği gerekçesiyle hakkında dava açılan ünlü yönetmen Roman Polanski'nin, davasının kapatılması için yaptığı başvuru Los Angeles'teki yetkili mahkeme tarafından reddedildi.

Hakim Scott Gordon karar gerekçesinde 83 yaşındaki Oscar ödüllü yönetmenin avukatlarının davanın düşmesi için ‘yeterli ve inandırıcı deliller gösteremediklerine' yer verdi. Polanski ABD'ye gittiği takdirde tutuklanabilecek.

Yönetmenin avukatı Harland Braun mahkemeden ‘cezanın çekildiğini kabul edip davayı kaldırmasını' talep etmişti. Braun ayrıca müvekkilinin ABD'ye döndüğü takdirde ne kadar ceza alacağının açıklanmasını da istemişti. Polanski 1969 yılında öldürülen ikinci eşi Sharon Tate'nin mezarını ziyaret etmek için ABD'ye gitmek istiyordu.

Polonya asıllı Fransız yönetmenin 42 yıl önce 13 yaşındaki bir kız çocuğuna tecavüz ettiği iddiasıyla, tecavüz ve diğer beş suçtan hakkında dava açılmıştı. Daha sonra suç iddia makamı tarafından ‘reşit olmayan bir kızla yasak ilişkide bulunmak' şeklinde değiştirilmiş ve Polanski kısmen suçunu kabul edip anlaşma yoluyla 42 günlüğüne psikiyatrı kliniğine kapatılmıştı.

‘Dava henüz sonuçlanmadı'

Yetkili hâkimin sanık hakkında başka ceza verilmemesi şeklindeki tavsiyeyi ret edip Polanski'nin tutuklanmasına karar vermesi üzerine ünlü yönetmen Avrupa'ya kaçmıştı. ABD'nin başvurusu üzerine İsviçre'de 9 ay ev hapsine alınan Roman Polanski İsviçre mahkemesinin iade talebini geri çevirmesiyle serbest kalmıştı.

Polanski'nin avukatı Los Angeles mahkemesinin kararını yargının daha önceki yanlışını karartma teşebbüsü olarak nitelendirdi ve dava kapanmadan hüküm verilemeyeceğini söyledi. Avukat Braun 26 Nisanda savcı Roger Gunson'un 40 yıl önce verdiği ve mahkeme ile Polanski arasında yargısız anlaşmaya varıldığına tanık olduğunu dile getirdiği ifadesinin açıklanmasını talep edeceklerini söyledi.

© Deutsche Welle Türkçe

DW, afp/AG, GA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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