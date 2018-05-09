Polanski: #MeToo hareketi kitlesel bir histeri

Oscar ödüllerini dağıtan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi'nden kovulan ünlü yönetmen Roman Polanski'nin daha önceki bir röportajında Hollywood'daki cinsel tacize karşı #MeToo hareketini "kitlesel bir histeri" olarak nitelediği ortaya çıktı.

Polanski, 1977'de 13 yaşındaki bir kız çocuğuyla cinsel ilişkiye girdiğini kabul etmişti.

Oscar ödüllerini dağıtan Amerikan Sinama Sanatları ve Bilimleri Akademisi, geçen hafta cinsel saldırı suçlamasıyla Polanski'yi kovduklarını açıkladı.

ABD basınına göre 83 yaşındaki yönetmen şimdi Akademi'ye dava açmaya hazırlanıyor.

"Piyanist" filmi ile 2003 yılında En İyi Yönetmen Oscar'ını alan Polanski, Polonya'nın yaşayan en büyük yönetmenlerinden biri olarak kabul ediliyordu.

Ancak tecavüz iddialarının ardından 1977'de reşit olmayan bir kızla ilişkiye girdiğini kabul etmesi kariyerinde bir dönüm noktası oldu.

Prodüktör Harvey Weinstein'ın hakkında yapılan sayısız cinsel saldırı suçlamasının ardından geçen yıl Akademi'den kovulmasıyla başlayan akım, Polanski'nin de yakasını bırakmadı.

Los Angeles Times gazetesinin haberine göre Polanski, avukatı aracılığıyla Akademi'ye dava açacağını duyurdu.

Avukatı Harland Braun, Akademi'ye yazdığı mektupta Polanski'ye kendini savunma şansı vermediklerini söyleyerek Akademi'yi kendi kurallarını ihlal etmekle suçladı.

Mektupta şu ifadeler yer aldı:

"Biz burada ihraç kararının haklı olup olmadığını değil, kurumunuzun kendi idari standartlarını bile bariz bir şekilde görmezden gelmesini tartışıyoruz"

1978 yılında suçunu itiraf eden 83 yaşındaki Polanski için ABD'de tutuklama kararı var.

ABD'nin Polonya'dan Polanski'nin iadesi için yaptığı başvuru ise reddedildi.

Polanski şimdi de Akademi'nin kararından önce Newsweek Polska gazetesine verdiği röportajla gündemde.

Röportajda Hollywood'da yükselen taciz ve tecavüz karşıtı hareketin "kitlesel bir histeri" olduğunu öne süren Polanski, sözlerine şöyle devam ediyor:

"Herkes bu harekete destek vermeye çalışıyor, en çok da korkudan… Bence bu tam bir ikiyüzlülük."

ABD'de ünlü yapımcı Harvey Weinstein hakkındaki taciz iddialarının ortaya çıkmasının ardından dünyanın birçok yerinde kadınlar başlarından geçenleri "#MeToo" etiketiyle anlatmıştı.

Batı'da sinema dünyasından çok sayıda isim kampanyaya büyük destek verdi.

Öte yandan kampanyayı cadı avına benzeten isimler de oldu.

Yönetmen Michael Haneke, kampanyanın "erotizme karşı haçlı seferine dönüştüğünü" söyledi.

Fransız oyuncu Catherine Deneuve, hareketin "aşırılığa" varmaya başladığı uyarısını yaptı ve "erkekler kadınlara asılmakta serbest olmalı" dedi.

Deneuve ile birlikte 100 tanınmış Fransız kadın tarafından imzalanan bu mektup, Le Monde gazetesinde yayımlandı.